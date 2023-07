Becao, il Torino resta in pole e Vagnati è in pressing. Timore Fenerbahce

Il Torino è in prima fila nel corteggiamento a Becao : ma Vagnati non può dormire sonni tranquilli, pur se l’ Atalanta per adesso resta sullo sfondo (l’assalto al difensore dell’Udinese riprenderebbe solo se a loro volta decollassero le trattative per la cessione di Scalvini, che i bergamaschi valutano tra 40 e 50 milioni: un’enormità). In questo scenario, il dt granata potrebbe anche attendere l’evoluzione del caso Schuurs senza particolari ansie, pensando a Becao.

Ma in realtà non è così per via del terzo incomodo, il Fenerbahce. La società turca parte svantaggiata: il difensore brasiliano, infatti, preferirebbe continuare a giocare in Italia, dove è approdato nel 2019 quando i Pozzo lo acquistarono dal Cska di Mosca.

Mercato Torino, la situazione di Becao

Tuttavia la sua condizione di partente lo obbliga a non sottovalutare affatto l’offerta turca, in specie se anche il Torino continuasse soltanto a prendere tempo, un po’ come l’Atalanta. Il Fenerbahce ha già offerto 7 milioni più 2 di bonus all’Udinese, che però ne pretende almeno 10 più un paio in premi variabili. Il contratto di Becao scadrà nel 2024 e non esistono possibilità di rinnovo in Friuli: a 27 anni, il difensore centrale sente di essere arrivato alla fine di un ciclo e cerca un nuovo contratto decisamente più pesante, quanto a stipendi, nonché nuove motivazioni. Il club di Istanbul ha dato la sua disponibilità a rivedere verso l’alto le offerte sia per l’Udinese sia per il brasiliano. Sarà dirimente per le decisioni del Fenerbahce anche il summit che si terrà entro domani innanzi tutto tra l’agente di riferimento di Becao, atteso in giornata a Milano, e i vertici della società friulana.

Becao, nuovi contatti

A seguire, nuovi contatti con le società più interessate: sicuramente il Torino, la squadra che più di tutte finora ha corteggiato il difensore (Vagnati e Juric lo volevano già nel gennaio del ‘22), ovviamente l’Atalanta, ma anche il club di Istanbul, per comprendere fino a quando il Fenerbahce sarà nel caso disposto ad attendere una risposta definitiva dal centrale sudamericano. La pista Becao, in ottica granata, è interconnessa alle uscite: pensiamo indubbiamente e prima di tutto alla situazione ballerina di Schuurs, ma anche alla variabile Rodriguez (usato spesso e volentieri da Juric come braccetto di centrosinistra nel pacchetto a 3 difensivo, e non solo da esterno sinistro). Il Torino ha offerto all’Udinese 7 milioni, nonché un ingaggio da 1,2 milioni netti al giocatore. Che però vorrebbe guadagnare ben più del doppio di quanto percepisce a Udine (750 mila euro): ovvero 1,7 milioni netti a stagione. I turchi possono battere il Torino, quanto a stipendi: da vedere però se Becao, pur di rimanere in Italia, deciderà di non dare un valore primario all’aspetto meramente economico. Certo con l’arrivo a Milano del suo agente una nuova svolta può originarsi, nei prossimi giorni.