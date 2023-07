Torino, per Schuurs lievitano le offerte

TORINO - Dal «non so se resto» alle confidenze con i compagni secondo le quali potrebbe anche non partire per il ritiro di Pinzolo. Per Schuurs sono giorni caldi, forse anche ore nelle quali potrebbe concretizzarsi la sua uscita dal Torino. Un passaggio oltretutto importante per far sì che Vagnati possa procedere con ulteriori entrate. “Prima vendere poi procedere con le entrate”, resta la posizione di Cairo . L’unica entrata sostanziosa, fin qui, porta il nome di Bellanova . Le altre saranno finanziate da Schuurs come da Singo .

La richiesta di Cairo resta 40 milioni

Tornando a Schuurs, fresco ma non sufficiente è il rilancio del Liverpool sopra i 30 milioni, mentre il Crystal Palace resta alla finestra. Più sfumato l’interesse del West Ham, che ha sempre sotto contratto quel Vlasic che Juric rivorrebbe molto volentieri. Per Cairo e Vagnati continuano però a restare troppi i 13 milioni richiesti dal club inglese. Non è intanto affatto escluso possa esserci un quarto incomodo, fin qui tenuto segreto e in definitiva pronto a produrre lo scatto decisivo, sull’olandese. Per il quale Cairo vuole 40 milioni: superiori ai 30, ma non ancora da 40, le proposte delle due squadre della Premier. Intanto, per sostituire Schuurs, in questo momento per il dt granata è più facile arrivare a Hien che non a Becao.