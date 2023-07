Schuurs, sorpasso Crystal Palace: Toro, Becao se no Hien

Ogni giorno che passa porta un segnale nuovo sul destino di Schuurs: sempre più lontano da Torino. Il Crystal Palace è in pressing sull’olandese, sta offrendo più soldi del Liverpool, mentre sullo sfondo continua a restare il West Ham. Roy Hodgson, l’allenatore del Palace, in qualche modo sempre legato al calcio italiano, per cui continua a conservare un occhio di riguardo, ha espressamente indicato il granata come primo obiettivo per rinforzare la difesa.

Il Crystal Palace in pole per Schuurs: 35 milioni al Torino E Schuurs non fa più mistero di essere sul punto di partenza. «Non so se resto», diceva ai tifosi lunedì, uscendo dal Fila dopo il raduno. Il giorno dopo, altre confidenze ai compagni: quando ha rilevato di avere dei dubbi persino sul possibile approdo a Pinzolo, lunedì prossimo, quando comincerà il ritiro del Torino in quota. «Forse mi trasferirò prima», ha detto. Ieri, ulteriori passi in avanti del Crystal Palace, che sta cercando di bruciare il Liverpool. Il ricco club londinese ha chiuso l’ultima Premier all’11° posto. Non ha le Coppe europee da mettere sul piatto, ha meno appeal e ambizioni rispetto al Liverpool. Per questo sta cercando di offrire più soldi sia al giocatore (un ingaggio da quasi 3 milioni netti di euro a stagione) sia al Torino, avvicinandosi a quota 35 milioni con i bonus. Cairo ne chiede 40: da vedere quanto trattabili (l’elasticità nelle trattative potrà essere garantita dall’inserimento di bonus più o meno facili). Il Liverpool ha superato i 30 milioni, ma al momento è dietro al Crystal Palace: disputerà l’Europa League (5° posto in Inghilterra), è un club in tutti i sensi altolocato, ma non considera Schuurs un obiettivo primario come i londinesi (bensì una riserva), per cui non ha intenzione di svenarsi e sta ballando su diversi obiettivi di mercato. Di certo Cairo ha tutto l’interesse ad alimentare un’asta.



Toro, Becao o Hien per il dopo Schuurs In questo scenario il Torino ha pronto l’assalto a Becao (in uscita da Udine, dove è in scadenza nel ‘24): anche ieri il brasiliano è stato oggetto di trattative per l’ingaggio (chiede 1,7 milioni netti; a Udine guadagna 750 mila euro; il Torino è già salito a quota 1,3 milioni). Su Becao, come narrato ieri, c’è anche l’Atalanta, che ha dato la disponibilità a comprare Becao per 10 milioni più 2 di bonus (i friulani ne pretendono 12). Prima di procedere all’acquisto, però, i bergamaschi devono vendere uno tra Scalvini (richiesta tra 40 e 50 milioni), Demiral (tra 25 e 30 milioni) o anche solo Palomino (33enne sul mercato). Vagnati spera di bruciare sul tempo l’Atalanta: una vendita a breve di Schuurs glielo consentirebbe, perché gli permetterebbe anche di avere le risorse economiche per poi accontentare l’Udinese (offerti finora “solo” 7 milioni) e il brasiliano. Terzo incomodo per Becao, il Fenerbahce: ma il difensore preferisce giocare in Italia. Morale: per Becao (che Vagnati e Juric volevano già nel gennaio ‘22) si è ormai originato un testa a testa tra Torino e Atalanta. Una corsa a chi arriva prima all’obiettivo, considerando il nodo fondamentale di un’uscita preventiva nelle rispettive difese. Se mai Vagnati perdesse Becao, si butterebbe su Hien del Verona (già trattato a gennaio), come rivelato ieri. Effettuati sondaggi preventivi per il nazionale svedese: il club veneto chiede di più rispetto a 6 mesi fa, ora vuole 10 milioni più 2 di bonus. Il difensore spera invece di raddoppiare lo stipendio: da 750 mila euro a 1,5 milioni netti a stagione. Anche l’Atalanta lo aveva trattato, nelle scorse settimane. Ma l’obiettivo primario, tanto per il Torino quanto per i bergamaschi, è Becao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA