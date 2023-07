Calciomercato Toro, Karamoh già scatta verso un altro rinnovo

Se il campionato iniziasse tra oggi e domani, nel 3-4-2-1 di Ivan Juric uno dei due trequartisti titolari sarebbe Yann Karamoh. Anche perché con Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk che non sono stati riscattati e sono tornati ai rispettivi club, uno al West Ham e l’altro all’Atalanta , il parco fantasisti si è ridotto quasi all’osso: al momento ci sono solamente il già citato francese, Nemanja Radonjic e Demba Seck, con quest’ultimo che nelle prossime settimane potrebbe però essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.

Certo, qualcuno a rimpinguare il reparto offensivo arriverà (solamente dopo gli acquisti verrà ceduto Seck) e Karamoh dovrà sudare per mantenere quel posto da titolare che al momento avrebbe: nell’ultima stagione ha però dimostrato di non essere certo uno che si arrende alle difficoltà.

Torino, la conferma di Karamoh

Basti pensare che è arrivato al Torino un anno fa, proprio nelle ultime ore della sessione estiva di mercato con una forma fisica non delle migliori: si è immediatamente rimboccato le maniche ma ha impiegato alcune settimane prima di riuscire a portarsi al livello di propri compagni, ci è voluto ancora più tempo invece per entrare con continuità nelle rotazioni di Juric. La svolta della stagione del francese è arrivata con il nuovo anno e da febbraio ha dato un grande contributo anche in termini realizzativi, con gol decisivi contro l’Udinese e il Bologna, oltre a quelli nel derby e in Coppa Italia contro la Fiorentina (a fine stagione ha

segnato anche allo Spezia). A suon di buone prestazioni e reti, Karamoh si è guadagnato anche il prolungamento del contratto per altri due anni, alle condizioni stabilite un anno fa al momento del suo arrivo dal Parma. In questa stagione il numero 7 ha un altro obiettivo: convincere Urbano Cairo e Davide Vagnati a presentargli un’altra offerta per il rinnovo. Da lunedì ha iniziato a lavorare al Filadelfia agli ordini di Juric, dando subito il massimo anche per cercare di sfruttare l’assenza di tanti rivali nel suo ruolo.