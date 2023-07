Torino, Haveri passa all'Ascoli: i dettagli del trasferimento

Kevin Haveri dal Torino all' Ascoli . Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore dei granata nelle Marche è ufficiale secondo un preciso piano di mercato studiato per la crescita del giovane talento albanese.

Il Torino ha annunciato di aver ceduto Haveri all' Ascoli "a titolo temporaneo con opzione per il riscatto e contro opzione per il club granata fino al 30 giugno 2024" . Una nuova tappa per il giovane talento che, in passato, ha giocato anche nel Mantova e nel Campodarsego .

Il Torino ha ingaggiato dal Rimini e, dopo aver fatto bene in Lega Pro tanto da spingere il club piemontese a tesserarlo, è pronto a vivere la sua prima avventura in Serie B .

Haveri, l'esplosione al Rimini e la prima avventura in Serie B

L’Ascoli ha, di pari passo, confermato di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore nato il 18 settembre 2001. Havero è un un terzino sinistro alto un metro e novantuno centimetri reduce, come detto, dall’esperienza nelle file del Rimini, squadra in cui ha militato due anni: nella stagione 2021/2022 è sceso in campo 33 volte contribuendo alla promozione in Serie C della società romagnola, nell’ultimo anno ha collezionato 27 presenze fra Campionato e Coppa Italia di Serie C: "Il club bianconero accoglie Kevin Haveri con un caloroso benvenuto e gli augura di proseguire al meglio il proprio percorso di crescita".