Torino, tieni Ricci: va blindato con un nuovo contratto

TORINO - Anche il Torino ha la sua linea del Piave e si chiama Ricci . Per gli aculei, chiedere a Lotito. Per la resistenza, a Cairo. Per il limite oltre al quale non andare, a Juric. In ogni caso, la questione riguarda sì Samuele Ricci, ma si allarga anche alle strategie più generali del Torino.

La storia dice che la rivoluzione in corso a Roma a centrocampo sta portando Lotito a battere una delle piste prioritarie indicate da Sarri, gran estimatore di Ricci: «Samuele è il nuovo che avanza, l’esperienza al Torino l’ha fatto crescere dal punto di vista caratteriale e dell’aggressività, avrà un futuro anche in Nazionale». Le indiscrezioni che si susseguono su contatti più o meno diretti tra il patron della Lazio e Cairo, tornati ormai da parecchio tempo abbastanza a tarallucci e vino dopo anni di fulmini e saette, alimentano il caso. Per ora Lotito non ha sfondato. Ma con la Champions in tasca e un corteggiatore così in panchina, ritiene di avere le sue carte davanti al centrocampista granata.

Ricci gudagna meno di Berisha

Nelle scorse settimane, tuttavia, era emerso chiaramente come Cairo non avesse alcuna intenzione di mettere Ricci sul mercato, al di là del fatto che possa valutarlo non meno di 30 milioni. Il giovane centrocampista, decollato con Juric e reduce dall’Europeo Under 21 (ma vanta già anche 2 presenze nella nazionale maggiore), ha un contratto sino al 2026. Nei patti c’è lo strameritato adeguamento dell’ingaggio, con annesso prolungamento sino al 2028 come Buongiorno. Oggi come oggi, Ricci guadagna circa 700 mila euro netti, uno stipendio sottodimensionato rispetto alla media granata (basti dire che Berisha, da gennaio sul mercato, ancora e sempre fuori rosa, guadagna un milione). Proprio affrontare nei modi e nei tempi giusti la questione costituisce per Cairo lo strumento più efficace per evitare pericoli. Al momento, Ricci non ha intenzione di “mettersi” sul mercato. Eventualmente, aspetta le mosse del presidente granata. Si sta comportando da professionista serio, contento di restare. Il Torino lo ha lanciato, Juric lo sta valorizzando sempre meglio. E nel corso della prossima settimana raggiungerà i compagni a Pinzolo, come da programmi.