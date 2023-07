Buongiorno: "Voglio un Toro ambizioso"

TORINO - Non può che iniziare così, l’intervista realizzata da Sky ad Alessandro Buongiorno, reduce da un 2023 con la laurea in Economia Aziendale, la piena legittimazione nel Toro che lo ha condotto dritto in azzurro, la lettura dei nomi dei Caduti a Superga e il rinnovo di contratto con il club per cui fa il tifo (il centrale ha firmato fino al 2028): «È stato un anno fantastico, la fascia di capitano è un onore, come è stato un onore poter leggere i nomi a Superga - ha detto il prodotto del settore giovanile granata -. E poi è arrivata l’emozione del primo gol in A, coronata dal rinnovo che mi ha reso felicissimo. La Nazionale? Siamo una squadra giovane, abbiamo voglia di fare, e di riscattare qualche delusione. È un gruppo con ragazzi splendidi nel quale mi sono immediatamente trovato bene. Questo si traduce in campo, ad esempio contro l’Olanda si è visto come la volontà era di aiutarsi tutti». E contro l’Olanda, superata per 3-2, il difensore ha vissuto l’esordio, con l’Italia di Mancini.