Toro, Juric e il telefono bollente sull'asse partenze-arrivi

PINZOLO - Giorni intensi, quelli di Ivan Juric : sul campo martella i suoi in maniera feroce tant’è che i giocatori assicurano che questo ritiro di Pinzolo è il più duro di tutti, dall’altra è in contatto con Vagnati per seguire in diretta l’evolversi della situazione. E ieri mattina attorno alle 10 ha avuto un lungo contatto telefonico con il direttore tecnico dove si è detto preoccupato, soprattutto se in questo momento dovessero partire dei giocatori senza essere adeguatamente rimpiazzati, visto che il ritiro sta arrivando al quarto giorno e all’inizio del campionato manca giusto un mese.

Il tempo alla rovescia è iniziato su tutti i fronti e servono ancora diversi tasselli. Tra l’altro tra i giovani ha esaltato Savva: «Un ragazzo che impara in fretta». Un dialogo tranquillo e sereno, comunque. Molto costruttivo. E quando ha raggiunto il terreno di gioco Juric si è appartato per 10 minuti con Singo: che abbia cercato di convincerlo a prolungare il contratto come qualche tempo fa è riuscito a fare con Djidji? In questo caso potrebbe spostare Bellanova a sinistra. Ma questa è solo una possibilità, la certezza è che tra l’esterno ivoriano e l’allenatore c’è stato un lungo faccia a faccia.

Torino, Juric e il modello Premier

Ivan Juric è al lavoro su tutti i fronti, dunque. Perché in questa avventura ci sta mettendo anima e cuore. Sul campo è spietato, non concede tregua. E i miglioramenti sono evidenti e sotto gli occhi di tutti: seguire il suo lavoro dal vivo è un vero spettacolo che appaga gli occhi. L’altro giorno, per esempio, in una partita a tutto campo fatta di pressing feroce e di corsa continua, una delle due squadre ha tenuto palla per 18 passaggi di fila in movimento rapido: uno show vederli muovere, essere aggrediti senza perdere il pallone e di prima consegnarlo al compagno più vicino che nel frattempo si è liberato con movimenti mandati a memoria. Farlo per 18 volte di seguito e sicuramente un grande successo. Un allenamento tipo Premier, dunque: possesso del pallone coprendo tutte le zone e, soprattutto, in grande velocità.