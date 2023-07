Tameze al Toro, Fall vede il Verona e i granata: la situazione aggiornata

TORINO - La notizia sottolinea, inequivocabile, il desiderio del Toro di accelerare la doppia trattativa con il Verona che coinvolge Doig e Tameze, con Verdi che rimane un serio candidato a compiere il percorso opposto facendo ritorno in Veneto. Cheikh Fall - agente che nel 2020 si è occupato del passaggio del mediano dall’Atalanta al club di Setti e stretto collaboratore di Pascal, il fratello di Tameze che cura gli interessi del centrocampista gialloblù - sbarca oggi in Italia per imprimere la svolta decisiva all’affare. Juric lo riabbraccerebbe volentieri, essendo colui che lo ha lanciato nell’ultima stagione sulla panchina del Verona (la precedente al suo passaggio in granata). L’entourage del franco-camerunese ha in calendario un appuntamento con il club veneto, dopo che nei giorni scorsi i fili della trattativa erano stati tessuti da Vagnati e Sogliano sia via telefono che attraverso incontri a quattr’occhi. Se non ci saranno intoppi, gli agenti di Tameze, dopo il summit col Verona, potranno dedicarsi all’accordo con Vagnati per arrivare alle agognate firme sui contratti.