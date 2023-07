Il Toro e Tameze alle firme: e Ricci, ora?

TORINO. L’operazione Toro-Tameze è in dirittura d’arrivo (attese già in giornata le firme, domani visite mediche e salita a Pinzolo in ritiro), come annunciato sull’edizione cartacea di Tuttosport di oggi, giovedì 20 luglio. Sempre su queste colonne, a inizio luglio si era data la notizia in esclusiva della volontà di Juric di tornare ad avere il centrocampista, da lui lanciato a suo tempo a Verona. Tutto confermato, ora, in un crescendo di sviluppi. L’agente di Tameze è atteso oggi in Italia per definire negli ultimi dettagli l’affare. Tameze ha una clausola rescissoria col Verona da 3,5 milioni. Eclettico centrocampista/mezzala, si situa idealmente come prima alternativa alla coppia Ricci-Ilic nelle gerarchie del centrocampo granata. Francocamerunese, 29 anni, a Verona ha il contratto in scadenza tra 12 mesi e aveva chiesto già a gennaio di essere ceduto. Possiede un buon dinamismo nella doppia fase ed è alto un metro e 80: Juric voleva alzare anche la statura del centrocampo, con un rinforzo innanzi tutto adeguato tatticamente e tecnicamente. Da vedere però se ora l’arrivo di Tameze influenzerà le trattative su Ricci, conteso dalla Lazio. Per adesso Cairo ha alzato il muro. Non lo vende a meno di offerte dai 25 milioni in su.