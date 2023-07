Torino, il retroscena: per Juric altro vertice con Vagnati

Come al solito in piedi, come al solito a dare indicazioni, come al solito ad urlare: un martellamento continuo nei confronti dei suoi giocatori sia quando le azioni sono fluide sia quando c’è qualcosa da correggere. Ivan Juric sta interpretando questo ritiro con la massima grinta e concentrazione.

Ieri contro la Feralpisalò, alla fine del match, si è complimentato con i suoi giocatori. In più, una pacca sulla spalla ai più giovani che il tecnico sta seguendo con particolare attenzione per individuare gli elementi giusti da inserire gradualmente in prima squadra. Juric segue la partita al fianco di Paro e il suo vice appunta tutto quello che dice Ivan. Poi si scambiano un parere veloce e successivamente via alle indicazioni ai giocatori. Istruzioni tecniche e tattiche, miglioramenti, situazioni da correggere. Ogni azione è buona per migliorarsi. Nonostante la rosa incompleta e il rischio di perdere qualche big, il tecnico non si smonta, affronta ogni situazione, ogni giorno di ritiro, con il desiderio di migliorare le prestazioni dei giocatori che sta allenando.

Juric, summit anche con lo staff

Aspetta buone notizie dal mercato e anche ieri sera, come già venerdì, ha avuto un confronto con Vagnati e il

suo vice Moretti. Sono state riviste le ultime strategie con la speranza che nei prossimi giorni arrivino buone notizie,

visto che il tempo passa e la rosa, oltre a perdere pezzi per i duri allenamenti, è ancora incompleta. Dopo aver parlato

con i dirigenti, il tecnico, instancabile, ha tenuto una riunione anche con preparatori e medici per fare il punto della situazione. Non lascia niente al caso, ma nello stesso tempo non cambia idee: nei prossimi giorni non modificherà i suoi allenamenti, continuerà a chiedere corsa, pressing e grande sforzo fisico ai giocatori, perché questo è il suo modo.