Il Torino di Juric è una garanzia, ma ora dategli i trequartisti

PINZOLO - Il Toro comincia con una vittoria (2-0) contro la Feralpisalò e con una certezza che potrebbe trasformarsi in garanzia per le prossime gare ufficiali: Perr Schuurs è un gran talento (suo il gol che ha permesso ai granata di aprire le marcature contro formazione bresciana fresca di promozione in Serie B) e assieme a Buongiorno forma una coppia difensiva da competizioni europee di un certo livello.

Due difensori giovani che si intendono con uno sguardo e che non concedono nulla agli avversari, non per niente nello scorso campionato quella del Toro è stata una delle difese meno perforate. Tra l’altro molto bravi, oltre che a difendere, anche a spingersi in avanti, come ha confermato ieri Schuurs con un tiro secco e potente da fuori area di destro, al termine di un’azione personale di trenta metri saltando gli avversari con grandissima eleganza. Lo ripetiamo anche stavolta: sarebbe meglio tenerlo per valorizzarlo ulteriormente e permettere al Toro di alzare (e di molto) l’asticella della competitività.

Le certezze di Juric

Schuurs e Buongiorno appaiono sempre più all’altezza, ma sono arrivate conferme interessanti anche dal giovane Zima, che ha ormai completamente messo da parte il ricordo dell’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto a febbraio. Difesa di ferro, dunque. Oltre ai difensori, l’altra certezza pensando al futuro è quella di Ricci (solo oggi il primo giorno d’allenamento dopo le fatiche con l’Under 21) e Ilic, ieri regolarmente in campo: a centrocampo sono l’altra vera forza del Toro. Sciogliere anche una sola di queste due coppie (Schuurs-Buongiorno e Ricci-Ilic) per esigenze di mercato sarebbe un problema e sicuramente un passo indietro verso la competitività. Di questo Cairo e Vagnati devono riflettere a lungo. Tra l’altro i tifosi, numerosissimi, meritano qualche soddisfazione in più: di poter vedere le loro ambizioni finalmente tradotte in pratica con i fatti, dai vertici del Torino.