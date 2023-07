Il Torino? Uno e trino! Juric potrà cambiare più facilmente

Il suo credo calcistico non cambia: 3-4-2-1. E non cambierà. Però il tecnico croato vuole un Toro in grado di cambiare faccia, magari più volte, durante la stessa partita. I giocatori devono farsi trovare pronti in caso di necessità, visto che oramai gli allenatori conoscono tutto e tutti degli avversari. Se così sarà, o se si dovrà cercare di recupera- re un risultato, oppure semplicemente difenderlo nei minuti finali, ci vorrà un cambiamento di rotta. Ecco perché l’allenatore in questo ritiro di Pinzolo sta cercando soluzioni alternative da utilizzare di più rispetto alla scorsa stagione.

Il Torino che ha in testa Juric

Partiamo con la squadra che ha in testa Juric, quindi con alcuni punti ancora scoperti: urge un trequartista almeno (il tecnico ne vuole due di qualità) e un esterno sinistro. Il suo Toro ideale, quello che dovrebbe dare l’assalto all’Europa e alzare l’asticella rispetto allo scorso campionato, è pressapoco questo. In porta, ovviamente, Milinkovic-Savic (il serbo in questo momento è fuori uso). Nella difesa a tre, spazio per Djidji (quando sarà recuperato) con Schuurs e Buongiorno. Gli ultimi due qualche volta hanno invertito la posizione, con l’azzurro al centro e l’olandese a sinistra. Ma se Schuurs non sarà ceduto, sarà confermato nella zona nevralgica (il centro) della retroguardia. Sugli esterni, il neo acquisto Bellanova a destra e un punto interrogativo a sinistra. Singo è ancora nel gruppo in attesa di una sistemazione, visto che è stato messo sul mercato per non aver prolungato il contratto in scadenza nel 2024, ma nelle diverse prove viene schierato tra le riserve. In mezzo, Ricci e Ilic, la coppia pregiata del centrocampo. Sulla trequarti ne mancano due, anche se Radonjic è gradito all’allenatore. Un posto, quindi, potrebbe essere suo, se verrà preso un solo trequartista. Seck e Karamoh sono considerati alternative. In avanti, naturalmente, Sanabria, l’intoccabile, l’attaccante che nella passata stagione ha realizzato 12 gol, superando il suo record personale di 11 raggiunto in Spagna.