Lo sfogo di Vlasic: “Vendetemi al Torino, non ne posso più”

Buona diplomazia, pur di non raccogliere altre formulette dialettiche nella bigoncia delle espressioni più colorite a uso e consumo del dt. E in effetti ‘sti inglesi sono abbastanza pesanti da sopportare. Ed è complicato (altro eufemismo) avere a che fare con loro. Nonostante siano di stanza a Londra, possiedono la fastidiosa grandeur di certi parigini. Tanto più davanti a questi italiani che sono sempre lì a piangersi addosso e a chiedere lo sconto col cappello in mano, come se fosse loro dovuto: così ironizzano sul Torino certi giornalisti al seguito degli Hammers, su media compiacenti in cui sono anche già state stigmatizzate, come è facile immaginare, certe ripetute lamentele di Vlasic. Vedi quelle degli ultimi giorni: le rimostranze, lo sfogo fin clamoroso di Vlasic sia con il nuovo dt del West Ham, Tim Steidten, sia con il tecnico David Moyes. Che lo vede sempre poco, sull’onda di quanto andò in scena nella stagione 2021-2022, la prima e unica del pitbull croato a Londra.

Vlasic spinge per il Torino

Nikola sta continuando a spingere per il ritorno a Torino dal suo connazionale Ivan Juric e con il dt degli Hammers è stato tanto chiaro quanto netto. Per la serie: «Non ne posso più di questa situazione senza sbocchi. Sappiamo tutti, voi per primi, che qui non sono considerato un giocatore importante, sono solo uno dei tanti nel gruppo delle riserve. Sono tornato a Londra rispettando con grande correttezza la convocazione e mi sto allenando ogni giorno con la massima professionalità, ma non può essere questa la soluzione. Sono due mesi che vi ripeto di voler giocare nel Torino, che non voglio più stare nel West Ham a queste condizioni, ai margini. E pure che la mia stessa famiglia non vuole più tornare a vivere in Inghilterra. E anche che non mi interessa valutare altre ipotesi di mercato, se mai ci fossero. Il vostro comportamento è incomprensibile. So che il Torino vi ha offerto già da tanto tempo 9 milioni, una cifra importante, rispettosa del mio valore e delle vostre esigenze. Però non intendete trattare col Torino, ripetete che non è abbastanza, ma continuate a non comunicare alla società italiana qual è la cifra giusta, secondo voi. Sono preoccupato: io proseguirò ad allenarmi con grande serietà, ma non si può andare avanti così».