Toro: nuovi contatti per Hien

TORINO - Era stato trattato dal Torino già a gennaio, nella complessa operazione che portò poi all'acquisto di Ivan Ilic. Adesso, si riparla di un interesse granata per Isak Hien, difensore ventiquattrenne del Verona. Si tratta di una trattativa che potrebbe decollare nel caso di cessione di Perr Schuurs a uno dei club della Premier League che hanno manifestato interesse, anche se per il momento nessuno ha presentato a Cairo l'offerta di 40 milioni che viene ritenuta la base minima su cui trattare. Con l'agente di Hien ci sono stati alcuni contatti, ma in ogni caso le richieste del giocatore sono ritenute ancora eccessive. Il nome dello svedese è stato collegato nelle scorse settimane anche ad altre due società italiane: l'Atalanta e la Fiorentina. Ma i bergamaschi devono prima alleggerire il reparto difensivo con la partenza di uno tra Josè Luis Palomino o Merih Demiral e i viola hanno in cima alla lista dei desideri Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, la cui prima alternativa sarebbe Murillo del Corinthians.