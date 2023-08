Ricci-Lazio, Lotito ci riprova con Cairo per placare Sarri: nuova offerta

Riavviare i motori del mercato, pretendere una risposta immediata da Sow (ancora alle prese coi dubbi esistenziali) e individuare un regista. In quest'ordine dovrà ripartire la Lazio, senza tergiversare troppo per Samuele Ricci , il vero chiodo fisso di Sarri. Lotito ha incassato nuovamente la ferma volontà del tecnico, ha già rimbalzato troppi nomi della sua lista iniziale, è costretto a studiare una nuova formula da proporre al Torino (toccando coi bonus almeno i 25 milioni). Al patron dovrebbe spettare la scelta sul rinforzo per l'esterno d'attacco e tutte le strade portano a Gustav Isaksen , classe 2001 del Midtjylland, capocannoniere dell'ultimo campionato danese con 18 gol. Nei giorni scorsi è stato proposto anche Tete dello Shakhtar Donetsk , extracomunitario e in scadenza il prossimo dicembre. Sarri risponderà con altro suo fedelissimo, inserito dal primo giorno tra le richieste estive: quel Luca Pellegrini rientrato alla Juve ma ancora in attesa di destinazione. Il Nizza e il Fulham fanno sul serio, sono pronte a chiudere garantendo l'acquisto definitivo o tramite obbligo, ma il terzino aspetta ancora la Lazio .

Le divergenze sui rinforzi sono stati uno dei motivi per il quale si è arrivati alla rottura con Tare , non immaginava che la situazione potesse addirittura peggiorare con un Lotito in versione direttore sportivo. Dopo aver accettato Sow , specificando di ritenerlo una mezzala e non un regista, il tecnico ha cominciato a opporsi a ogni tipo di proposta partorita dal patron ( Zakharyan e Fred ). Si è rischiato un dannoso muro contro muro che avrebbe peggiorato una situazione già caotica, con la Lazio in grave ritardo a pochi passi dal nuovo campionato.

Lazio, l'Arabia e i rinnovi

Nello spogliatoio intanto sono molti i giocatori col numeretto in mano in attesa di quell’adeguamento contrattuale promesso da Lotito. Se Luis Alberto si è fatto sentire polemizzando via social, c’è chi in silenzio aspetta il proprio turno ormai da settimane. È il caso di Zaccagni e di Felipe Anderson, ma anche di Casale e Romagnoli: tutti protagonisti dell’ultima annata da record e per questo pronti con richieste a rialzo in scia alle pretese del Mago spagnolo. I ‘no’ ai corteggiamenti arabi sono l’ultimo trampolino per molti, ma per Lotito quello dei rinnovi non è ancora diventato un argomento prioritario. A proposito d’Arabia, le sirene saudite che in questo mese hanno tolto il sonno a Ciro Immobile non si sono definitivamente spente. Due club della Saudi Pro-League sarebbero pronte ad aumentare l’offerta toccando i 25 milioni di euro l’anno per il bomber. A Formello per ora non c’è alcuna preoccupazione, anche perché più tempo passa più sarà complicato convincere Lotito.