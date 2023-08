Ricci, la Lazio ci riprova: nuova offerta al Torino

Rieccoci. O meglio, rieccolo: Lotito . Sull’onda della pacificazione formale emersa dopo il faccia a faccia di lunedì sera con Sarri e in attesa di verificare la traduzione dei nuovi patti di mercato in operazioni concrete, il patron della Lazio è tornato a bussare alla porta del Torino per Ricci , chiodo fisso dell’allenatore biancoceleste come rinforzo per la regia. Ci si era lasciati con quell’offerta tra il bluff e il provocatorio di quasi due settimane or sono: 15 milioni più bonus.

Con Cairo incredulo per non dire altro, dopo giorni e giorni di tiraemolla a parole, incontri con Lotito e offerte man mano alzate dal presidente laziale a voce sino alla soglia dei 20 milioni. Il summit dell’altro ieri sera con Sarri obbliga Lotito a riprovarci e anche abbastanza in fretta per gettare altra acqua sul sacro fuoco del tecnico, ancora e sempre in attesa di 4 rinforzi di qualità a cominciare dal centrocampo (un regista e una mezzala).

Torino, Ricci e le offerte della Lazio

Lotito ieri pomeriggio ha offerto a Cairo tra i 18 e i 19 milioni, più bonus. Un passo in avanti rispetto a quei 15 milioni della discordia, ma non ancora abbastanza: Cairo valuta Ricci tra i 25 e i 30 milioni, con un possibile punto di caduta a quota 27, 28 milioni, bonus compresi. Per adesso le distanze sono ancora ampie, ma la palla resta tra i piedi di Lotito: e già si parla di una nuova offerta che presenterà oggi, sfondando la soglia dei 20 milioni (più 3 o 4 di bonus, di cui almeno un paio facili da raggiungere). La cessione di Ricci sarebbe un pessimo colpo al cuore per la qualità e la competitività della squadra granata, per il gioco e le speranze di Juric, nonché ovviamente per il morale (eufemismo) dei tifosi del Torino. A questo punto è soltanto una questione di prezzo, per i vertici del club granata. Ma riteniamo di dover ripeterlo ancora una volta: un’offerta proveniente dalla Lazio da 25, 30 milioni per un giovane regista di qualità come Ricci non ci pare affatto una di quelle «proposte irrinunciabili, clamorose», cui faceva riferimento Vagnati in conferenza nella scorsa settimana.

Torino, la situazione di Alejo Véliz

Infine, un aggiornamento dall’Argentina: le pressioni esercitate da Alejo Véliz, 19enne bomber del Rosario Central, hanno ottenuto un primo risultato, dopo che il Torino e il Milan avevano manifestato un interesse evidente in tempi diversi (in particolare il club granata, che ha già spedito un’offerta ufficiale da circa 6 milioni di euro. Da qualche giorno, però, si sta scaldando anche una pista inglese, che in Premier porta al Nottingham Forest). Véliz, uno dei migliori giovani prospetti offensivi del suo Paese per doti acclarate e potenzialità, nazionale argentino under 20, è riuscito a ottenere un primo via libera dal proprio presidente, Gonzalo Luis Belloso. Ovvero la possibilità di liberarsi anche subito e non soltanto a fine anno, a dicembre (era la soluzione prospettata da Belloso nei giorni scorsi). L’attaccante è troppo invaghito dall’idea di trasferirsi in Europa già in questo mese: e alla fine è riuscito ad aprire una breccia. Ovvero: semaforo verde sul mercato anche immediatamente. In patria, Véliz ha appena concluso il campionato, la Superliga, con 11 reti e un assist-gol in 23 presenze, di cui 22 da titolare. Vagnati lo aveva seguito dal vivo tra maggio e giugno al Mondiale Under 20, proprio in Argentina. Da vedere ora se il Torino rilancerà e sino a quale soglia, mentre il centravanti continua a premere per far abbassare il prezzo del cartellino. Il Rosario Central per adesso chiede il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni o una cifra non troppo lontana. Nel caso ci sarà parecchio da battagliare, insomma, anche se ora il Nottingham Forest sta cercando di bruciare in un colpo solo tanto il Torino quanto il Milan. Ha collaborato Francesco Tringali.