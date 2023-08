Vlasic al Torino: ci siamo! Il croato è già arrivato in Italia

Che la coperta sulla trequarti fosse corta, in questa prima fase della stagione, era chiaro a tutti. Cairo e Vagnati , compresi, s’intende. Ieri a Reims se ne è avuta l’ennesima conferma, però il rientro in Italia del Toro dopo le due amichevoli in terra di Francia porterà novità rapide sui due fronti più caldi delle ultime ore: il ritorno di Nikola Vlasic e il possibile approdo di Ruslan Malinovskyi .

Per quanto riguarda il croato, nel weekend i passi avanti sono stati notevoli. Calcolatrice alla mano, i granata hanno capito di potersi spingere ancora più in avanti per arrivare al pupillo di Juric. Così è stata avanzata un'ulteriore proposta al West Ham: 10 milioni di euro più 2 di bonus (un milione di questi molto facile da raggiungere), oltre a una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. I club stanno limando gli ultimi dettagli: sono scesi in campo i due proprietari - Cairo e Sullivan - per accelerare l'operazione. Ma ormai ci siamo: il ragazzo si trova a Milano, si allena da solo e aspetta il via libera per dirigersi al Filadelfia (domani potrebbe essere la giornata del suo primo allenamento della seconda parentesi granata). Vlasic, poi, ha raggiunto l'accordo col Toro per quanto riguarda l'ingaggi: 2 milioni netti. Il giocatore rinuncia a 500.000 euro rispetto allo stipendio col West Ham, ma è un sacrificio che compie volentieri, come abbiamo scritto più volte nei mesi scorsi.

Vlasic-Torino: le cifre del ritorno

La voglia di granata che ha Vlasic va oltre il discorso economico. Per lui è già pronto un contratto fino al 2027, con costi anche vantaggiosi per il Toro. Già, perché a bilancio il trequartista classe '97 peserà complessivamente circa 2,8 milioni l'anno: è l'effetto del cosiddetto "rientro dei cervelli". La durata di questo beneficio fiscale è di cinque anni, per il quale nel contratto di Vlasic viene operato un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte dovute ammontano a circa il 30% dei redditi percepiti. Perché Nikola usufruisce di questa possibilità? Ha avuto una residenza fiscale all’estero per almeno due anni prima del trasferimento. Tuttavia, per accedere allo sgravio fiscale, il giocatore dovrà rimanere in Italia per almeno un biennio. Altrimenti niente agevolazione. A quel punto il Toro, se mai decidesse di vendere all'estero il nazionale croato da qui ai prossimi 24 mesi, dovrebbe tenere un costo del cartellino ancora più alto per ripagarsi il mancato accesso alla decontribuzione. In ogni caso, Vlasic è sempre più vicino ai granata: è ufficialmente partito il conto alla rovescia.