Il Toro riabbraccia Vlasic: visite mediche e poi da Juric al Filadelfia

TORINO - Nikola Vlasic è tornato a Torino e al Torino. Il croato si è presentato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, e si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. Presente anche il direttore sportivo granata Davide Vagnati per salutare il giocatore. Salvo imprevisti, nelle prossime ore arriverà l'ufficialità del trasferimento ed il croato potrà unirsi in giornata alla squadra di Juric nella marcia di avvicinamento verso Torino-Feralpisalò di Coppa Italia. Per il classe 1997 si tratta di un ritorno sotto la Mole dopo l'esperienza dell'anno scorso, ora il suo trasferimento dal West Ham sarà a titolo definitivo.