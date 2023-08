Torino, Ricci obiettivo Lazio: i dettagli della nuova offerta di Lotito 

La Lazio non molla la presa. Ormai Samuele Ricci, per Maurizio Sarri, è diventato quasi una questione di principio. Nella testa del tecnico toscano c'è sempre il regista del Toro, considerato una pedina perfetta per i meccanismi del gioco biancoceleste. Il tecnico non ha altre eventuali opzioni in testa: desidera solo e soltanto Ricci. E nessun altro giocatore. Così il presidente Lotito ha già fissato un nuovo incontro coi granata per parlare nuovamente di una trattativa che negli ultimi giorni si era quasi definitivamente stoppata. La Lazio vuole andare fino in fondo, cercando di non lasciare niente di intentato. Sebbene le distanze siano ancora astronomiche col Toro, che chiede non meno di 30 milioni. Anche perché per Juric sarebbe una perdita gravissima l'eventuale partenza di Ricci, che andrebbe sostituito con un giocatore che abbia le stesse caratteristiche. Pepite rarissime, oltretutto.



Ricci, nuova offerta Lazio: 18 milioni più Cancellieri Lotito proporrà un'offerta che si aggira intorno ai 18 milioni, aggiungendo anche il cartellino di Matteo Cancellieri, che la Lazio valuta circa 10 milioni. Proposta che non scalda particolarmente il cuore di Cairo, sebbene l'ex Verona sia un ragazzo di grande valore, ma nello scacchiere granata sarebbe difficile trovargli una collocazione.

Per accontentare il Toro ci vogliono 30 milioni (oppure 25 milioni più 5 di bonus comodi da raggiungere), non meno. Le contropartite tecniche - compreso Lazzari - non sono viste di buon occhio. Il nuovo incontro fra Toro e Lazio servirà per ribadire gli stessi concetti, ma Cairo è già stato perentorio con Lotito. Ricci è una risorsa essenziale per i granata e va trattato come tale. L'inserimento di Cancellieri nell'affare è un'opzione che, in questa fase, accontenterebbe solo i biancocelesti.



Toro, mercato in uscita: Bayeye e Berisha ai saluti Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, si sta muovendo qualcosa per Brian Bayeye. Sull’ex laterale destro del Catanzaro, utilizzato da Juric nelle ultime amichevoli, si registra l’interesse della Ternana, che si aggiunge all’Ascoli. Il ragazzo ha bisogno di giocare, dopo una stagione vissuta da puro comprimario in granata. Ma il Toro, in caso di cessione, valuta per ora solo la strada del prestito secco. Anche Etrit Berisha è in uscita: con Audero ormai destinato all’Inter il portiere albanese è un candidato forte per la Sampdoria.

