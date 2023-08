Calciomercato Torino, Soppy e 7 milioni dall'Atalanta per Singo

Vagnati aveva inoltre già assicurato a Ivan Juric il successore di Singo, acquistando Raoul Bellanova dal Cagliari : con l’arrivo disi chiuderebbero le operazioni in entrata sulla fascia destra. A proposito del terzino franco-ivoriano, da segnalare che ieri è stato escluso dall’amichevole giocata dall’Atalanta contro la Pergolettese: considerato lo stato della trattativa in essere con il Torino, Gian Piero Gasperini non l’ha convocato per la gara. Un chiaro segnale di come l’affare tra granata e nerazzurri stia procedendo in maniera spedita. Singo potrebbe però non essere l’unico calciatore a lasciare la squadra di Juric nei prossimi giorni: dal Frosinone è arrivata una richiesta per. Ieri il dt Guido Angelozzi ha incontrato Vagnati per il senegalese: con il ritorno di Nikolae il possibile arrivo di un altro trequartista (caldo), gli spazi per il numero 23 potrebbero essere pochi. L’obiettivo della società ciociara è quello di riuscire a trovare un accordo per portare alla corte di Eusebio Di Francesco l’attaccante, che per caratteristiche sarebbe perfetto come punta esterna nel 4-3-3. Questo mentre per la fascia sinistra il Toro rimane sul croatodello Stoccarda.