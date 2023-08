Cairo blinda i big per il salto di qualità del Torino

Al Memorial organizzato per ricordare i genitori, Urbano Cairo ha tracciato il programma del Toro , senza righello e compasso ma con il cuore e soprattutto il portafoglio. Perché la prima aff ermazione spiega gli obiettivi, finalmente ambiziosi. «Ricci e Schuurs non li vendo. Voglio tenere tutti per una squadra ancora più forte». E questo è già un segnale forte, visto che i due giocatori sono stati chiesti e richiesti. Buone off erte, però non soddisfacenti. «Ricci non è mai stato sul mercato perché non abbiamo nessuna intenzione di darlo via. Schuurs? Il mio desiderio è tenerlo, vogliamo puntellare una squadra che lo scorso anno ha fatto vedere delle belle cose».

Intanto sono arrivati Bellanova e Tameze, due elementi che voleva Juric. Ed è stato accontentato: la società sta seguendo alla lettera le indicazioni del tecnico. Sente che è il momento di affondare, ottimizzare il lavoro del tecnico croato. Ha capito che bisogna sfruttare l’entusiasmo e le capacità del suo allenatore, quindi quella che sta per cominciare può diventare la stagione del grande rilancio.

Torino, obiettivo Europa

L’obiettivo è la conquista dell’Europa. I giocatori ci credono, anche se in società nessuno pronuncia questa parola. «Abbiamo fatto - prosegue il presidente - le operazioni concordate con il mister. Ci teneva molto a Tameze, ne parlava in termini entusiastici non solo sul piano tecnico ma anche sotto l’aspetto umano. E poi voleva Vlasic, per lui era il giocatore più importante da prendere ed io ho fatto di tutto per accontentarlo. L’aspetto che mi ha spinto a trovare una soluzione con il West Ham è che il giocatore voleva a ogni costi tornare con noi, avendo respinto tutte le soluzioni che gli sono state prospettate. È un ragazzo speciale. E infine Bellanova. Quando l’ho visto giocare così bene all’Europeo under 21 mi sono un po’ preoccupato, visto che dopo prestazioni del genere il prezzo sale. È un giovane di grandi prospettive. Bellanova e Singo sulla destra rappresentano indubbiamente delle garanzie assolute».

Mercato Torino, la palla passa a Vagnati

Adesso la palla passa a Davide Vagnati. Il presidente ha fatto capire che potrebbero arrivare altri due giocatori per rinforzare la rosa, ma il direttore tecnico prima deve liberare dei posti cedendo qualche elemento in esubero. Probabilmente saranno gli ultimi giorni di mercato a riservare qualche sorpresa per i tifosi. Per adesso c’è attesa per il debutto di lunedì in Coppa Italia contro la Feralpisalò, dove dovrebbe giocare Vlasic: il croato è allenato e conosce alla perfezione gli schemi di Juric. Sarà quindi una serata speciale, con i granata che si presenteranno con tutte le sue stelle, una situazione completamente diversa rispetto a quella degli anni passati. Al Toro, evidentemente, qualcosa è cambiato: Cairo ha capito che è arrivato il momento di alzare l’asticella della competitività.