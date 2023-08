Torino, il prestito con diritto per ora frena Barrow

TORINO - In attesa della definizione formale dell’acquisto di Valentino Lazaro per la fascia sinistra, a una cifra vicina ai 4 milioni di euro, con sviluppo della fumata bianca attesa da martedì una volta scavallata la prima giornata di campionato, si carica di intrighi incrociati la trattativa per Musa Barrow , 24enne attaccante in uscita da Bologna , ala sinistra e seconda punta. I rapporti con Thiago Motta, totalmente deteriorati, non lasciano ipotizzare alcuna soluzione se non una partenza. E il fatto che Barrow guardi alla prospettiva granata con un qual certo interesse alimenta le tattiche più o meno attendiste di Cairo e Vagnati .

D’altra parte queste sono le leggi del mercato: quando metti nel mirino un giocatore determinato a levare le tende, con attorno una società altrettanto decisa a farlo fuori, seppur non a qualunque condizione economica, diventa naturalmente strategico giocare al ribasso nelle off erte. Ed è quanto sta facendo il dt granata, innanzi tutto per abbassare (di molto) la valutazione di questo eclettico attaccante: ben sotto i 10 milioni, e non solo inserendo eventuali contropartite (in testa Linetty, senza più spazi in granata tra Tameze, Ricci e Ilic). Ma è anche la formula del trasferimento a far da materia prima per il braccio di ferro: giacché il Torino finora si è mosso chiedendo il gambiano in prestito con diritto di riscatto a una cifra prefissata, mentre il Bologna coltiva la volontà di cedere Barrow e incassare, non solo di affittarlo con la speranza di guadagnarci, un giorno: se, forse, chissà, tra un anno.

Ma l’aspetto più curioso, se vogliamo dire così, discende dal pensiero dello stesso Barrow: perché non va convinto soltanto il club rossoblù, nel caso, ma pure lo stesso Musa. L’attaccante, in scadenza di contratto nel 2025, ha chiesto di chiudere i conti con il Bologna fin da subito, senza il rischio di ritrovarsi il prossimo luglio di nuovo in mano a una società (e a un allenatore) che non crede più in lui, per non dire di peggio. Delle due l’una: o il Torino passa dal prestito con diritto di acquisto all’affitto con obbligo di riscatto, eventualmente al raggiungimento di condizioni facili, oppure dovrà attendere fino all’ultimo o quasi, nella speranza/convinzione che il ragazzo non finisca altrove, intanto.

E che al tramonto di agosto, quando la tagliola della fine del mercato si farà prossima, le certezze del Bologna e di Barrow stesso si ammorbidiscano eccome, per necessità. Nell’attesa, lo stallo che si è originato è tutto qui. Mentre il Besiktas ha già provato a portarlo in Turchia, ma per ora senza convincerlo. Il gambiano, si sa, aspira anche a piste arabe lastricate di banconote: ma finora non concrete. In uscita, intanto, va detto che Verdi sta cominciando ad aprire al ricco Como di Moreno Longo. E che la Ternana sta provando a ingaggiare Gineitis in prestito con diritto.