Torino, Juric aspetta i rinforzi: altri tre in dodici giorni

TORINO - Continua ad aspettare. E finora lo ha fatto con una calma fin olimpica, per lui . In pubblico non ha mai perso le staffe, infilato gli artigli nel corpo societario, bagnato il pennino nel curaro. Un lungo silenzio, nelle prime settimane di lavoro. Quindi le prime parole: misurate, all’insegna di un equilibrio concettuale e dialettico. L’unico momento non di stizza, ma indubbiamente tra spigoli, giorni fa subito dopo la qualificazione in Coppa Italia , la vittoria sulla Feralpisalò. Col microfono di Mediaset sotto il naso, quando gli hanno chiesto se avesse in mano una rosa migliorata : «Siamo indietro, ci mancano dei giocatori come Lazaro e Miranchuk che l’anno scorso avevo e adesso non ci sono, per cui non stiamo alzando nessuna asticella. Siamo una squadra media, che durante la stagione può andare verso l’alto o verso il basso. E sempre sperando che Sanabria ripeta gli ultimi tre mesi del campionato scorso»: quella decina di gol sfornati con una sequenza mai vista prima. «D’altra parte trovare un attaccante che ti garantisce quindici o venti gol non è mai facile». Indubbiamente.

Juric, i confronti con Cairo e Vagnati

Juric aspetta, finora adottando la modalità di uno stilita che osservi il mondo milanese del Toro dall’alto della sua colonna, senza scagliare in basso improperi a forma di pietre: almeno così è stato, quando sotto di lui sono passati cronisti e tifosi in vena di domande. In privato, non nasconde le esigenze a Cairo e Vagnati: con realismo e ben pochi giri di parole, anzi nessuno. Discutendo di nomi e obiettivi, caratteristiche tattiche e cifre tecniche, profili e primi piani. E digitando numeri sul cellulare, quando serve: se cioè occorre parlare con un giocatore in particolare. Ma poi, in pubblico: di nuovo in cima a quella colonna da stilita. Vedremo di nuovo oggi in occasione della canonica conferenza della vigilia, battesimo del campionato granata, domani Torino-Cagliari. Non ci esprimiamo, scappiamo da previsioni impossibili, dipenderà anche da tensioni e umori, non solo dalle domande. Dipenderà pure dalle necessità che avrà individuato il tecnico sotto il profilo psicologico, pensando al gruppo da curare anche nella comunicazione: ora da proteggere, ora da elettrostimolare.

Torino, il mercato per alzare l'asticella

Quella colonna ideale che sostiene Ivan l’Osservatore (del mercato), si trova adesso appoggiata sullo spartiacque decisivo degli affari, degli obiettivi e dei giudizi, a una dozzina di giorni dalla chiusura delle trattative (1 settembre, ore 20). La piattaforma sin qui costruita è elogiabile, seppur incompleta. Essere arrivati al 20 agosto con Schuurs e Ricci in squadra, accompagnati dagli acquisti di Bellanova, Tameze e Vlasic (e versando poche lacrime per gli addii di Singo, Miranchuk e Aina), ci appare già un successo, dalle parti del Torino. Ordunque una crescita: sino appunto allo spartiacque di una montagna ideale. Cairo e Vagnati hanno la possibilità di trasformare una rosa «media» con ancora 3 lacune (naturalmente in assenza di cessioni pesanti) in una squadra migliorata concretamente. Alzando l’asticella per davvero. Manca un esterno di sinistra, si sa, e sarà Lazaro a meno di colpi di scena. Manca una punta non statica, un Barrow: che segni e faccia segnare. E un trequartista dal pensiero fino, coi piedi cesellati e di raccordo tattico tra mediana e attacco: quanto era Miranchuk nella scorsa stagione e Praet l’anno prima. Il primo settembre, a sera, capiremo se Juric scenderà dalla colonna per correre dietro a qualcuno a Milano o al contrario per dare la scalata al suo personalissimo Monte Bianco: un EuroToro realmente costruito senza rimpianti e sino in fondo, cioè completo, evitando pure nefaste cessioni in extremis. Qualità, prima che quantità. Allora sì, quell’asticella. Allora sì, eccome se valeva la pena aspettare. Speriamo, possiamo fare questo.