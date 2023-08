Juric: "Correa al Toro? Non rispondo!"

TORINO. “Mister, le piace Correa?”. E Juric, uscendo dalla sala conferenze: “Non rispondo”, con un sorriso largo così. A mo’ di battuta, ma non per riderci sopra. Tutt’altro: per scappare dialetticamente, diplomaticamente, da un corridoio di mercato che il Torino sta battendo in parallelo alla trattativa con l’Inter per riavere Lazaro (ma stavolta a titolo definitivo: in ballo un’operazione da 3,5/4 milioni di euro: se ne riparlerà da dopodomani, martedì, dopo la partita di campionato di domani col Cagliari).