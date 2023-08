Il Torino riabbraccia Lazaro: la freccia è ritornata

L’austriaco diventa del Toro a titolo definitivo, a fronte di una spesa di 4 milioni di euro parte della società granata. Ivan Juric ne aveva caldeggiato la riconferma, che il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati è riuscito a tradurre nell’acquisto: servirà per aumentare il livello tecnico della rosa e le alternative sulle fasce. Ieri l’esterno ha svolto le visite

mediche di rito al Centro di medicina dello sport, passo obbligato prima della firma del contratto che lo lega al Torino

fino al 2027.

Lazaro, numeri positivi con il Toro

Lazaro, 27 anni compiuti a marzo, proseguirà la sua avventura dopo una stagione condita da 25 presenze tra Serie A

e Coppa Italia (per un totale di 1.400 minuti giocati) in cui ha servito 4 assist (di cui 3 in cam-pionato) e fatto vedere di essere utile nel 3-4-2-1 caro a Juric. Nella scorsa stagione, considerando anche le non confortanti prestazioni degli altri interpreti sulle fasce, l’austriaco si è ritagliato uno spazio non indifferente nell’undici granata.

Dalla sua, oltre alle qualità in fase di spinta e alla lucidità nelle scelte a beneficio dei compagni, Lazaro ha dimostrato di saper agire su entrambe le fasce. A destra, considerata l’annata non certo positiva di Singo - lontano parente del calciatore apprezzato nelle annate precedenti, inevitabile dunque l’addio in questa sessione di mercato anche a causa del mancato rinnovo di contratto che sarebbe scaduto nel 2024 - l’ex Inter ha indossato spesso i panni del titolare. A sinistra, invece, ha permesso di rifiatare al collega di reparto Vojvoda. Il kosovaro non è ancora al cento per cento della condizione, come ha dimostrato nel debutto in campionato contro il Cagliari dopo le fiammate in Coppa Italia con la Feralpisalò, ma l’altra sera ha ribadito la volontà di restare a Torino, malgrado qualche squadra si sia fatta avanti per lui. La sensazione è che il titolare sarà Lazaro, anche se probabilmente sabato sera a San Siro col Milan inizierà ancora Vojvoda.