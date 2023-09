Soppy dall'Atalanta al Torino, è ufficiale

Il classe 2002 arrivato in città si è diretto verso il centro di Medicina dello Sport al Grande Torino per svolgere le visite mediche, accompagnato dal team manager Marco Pellegri. Sottopostosi ai controlli di rito ha poi firmato il contratto che lo legherà alla squadra di Ivan Juric.

Soppy dall'Atalanta al Torino: la nota del club granata

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brandon Soppy - si legge sulla nota del club granata -. Soppy è nato ad Aubervilliers, in Francia, il 21 febbraio 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rennes, con i transalpini ha debuttato in Ligue 1 il 22 agosto 2020 nella sfida pareggiata 1-1 contro il Lille. Nello stesso anno colleziona anche 2 presenze in Champions League, contro il Siviglia. Giunto in Italia nel 2021, ha vestito dapprima la maglia dell'Udinese e successivamente quell'Atalanta. Con i bergamaschi nell'ultimo campionato ha collezionato 15 presenze, servendo quattro assist. Tutto il Torino Football Club accoglieSoppycon un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".