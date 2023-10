Lecce-Torino, Calvarese: Aureliano, troppi fischi non aiutano

Al suo decimo anno da arbitro di Serie A, seconda presenza stagionale in massima serie per Gianluca Aureliano, che quest’anno aveva già diretto Monza-Empoli. Pur essendo riuscito a ritagliarsi un ruolo importante da Var, il direttore di gara bolognese ha sempre faticato a trovare continuità in campo. La partita di ieri riepiloga un po’ i motivi per cui non ha compiuto il definitivo salto di livello.