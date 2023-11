Corrado l’obiettivo caldo del Torino: nuovi contatti con la Ternana

Restando in tema mercato è palese che il Toro abbia strategie sia per l’estate (è il caso di Rocco Vata di cui si parla in apertura), che in vista della finestra di gennaio non lontana dall’aprirsi. Una zona di campo che potrebbe essere interessata da movimenti in entrata come in uscita sono le corsie di centrocampo. Se Bellanova - positivo pure nel ko di Bologna - e Lazaro - il quale invece al Dall’Ara ha deluso - sono certi della conferma, così non è guardando a Vojvoda e Soppy. Il kosovaro già in estate è stato vicino all’uscita dal Toro, ma le avances del Fenerbahce in definitiva non avevano portato alla fumata bianca.

L’ex dello Standard Liegi è rimasto in granata, ma in questa prima parte del campionato, come un po’ in tutto quello passato, il suo contributo è stato per lo più insufficiente. E anche lui, come il collega di reparto austriaco, lunedì sera contro i rossoblù quando entrato in campo non ha dato il contributo sperato («Questa volta i sostituti non ci hanno aiutato», la dichiarazione a fine gara di Juric che ha investito anche Vojvoda). A fronte di (almeno) una uscita è chiaro che Vagnati dovrebbe provvedere con (almeno) un’entrata.

Mercato Torino, Corrado nel mirino

Tra i candidati forti a irrobustire la rosa del tecnico croato rimane Niccolò Corrado, tra le poche note liete di una Ternana che sta faticando nel campionato di Serie B (gli umbri, reduci dal pari interno contro il Palermo, sono penultimi con 8 punti). Nell’ultimo turno contro i rosanero il terzino sinistro è stato espulso (doppia ammonizione), quindi salterà la trasferta di Cosenza prevista sabato. Contatti tra le parti si sono avuti anche di recente, per un giocatore che il dt granata Vagnati ha seguito con attenzione pure in estate. Appunto quando la permanenza di Vojvoda non era certa. Stoppata l’uscita del kosovaro non se ne fece nulla, ma a gennaio la possibile partenza del numero 27 del Torino potrà portare alla riapertura della trattativa, per Corrado: per il quale, questa volta, potrebbe essere la volta buona.