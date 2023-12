Il Toro ad Anversa per Ekkelenkamp. E non solo...

Al Bosuilstadion di Anversa mercoledì sera per la sfida di Champions tra l’Anversa e il Barcellona, sorprendentemente vinta dalla formazione di casa per 3-2, c’erano proprio tutti. C’era un emissario della Juventus per seguire il talento e gioiello di casa, 18 anni, Arthur Vermeeren, valutato addirittura 25 milioni e c’erano anche degli osservatori di fiducia del Torino per seguire un paio di giocatori e prendere contatto con l’entourage di Jurgen Ekkelenkamp, 23 anni, trequartista olandese che ha militato diverse stagioni nell’Ajax assieme a Perr Schuurs: i due sono grandi amici, si sentono spesso e non è da escludere che lo stesso difensore granata lo abbia consigliato visto che sulla trequarti, considerando che Radonjic è fuori dal progetto e si è messo sul mercato, c’è bisogno di un rinforzo. Jurgen Ekkelenkamp mercoledì non ha giocato per squalifica ma assieme a Vermeeren è un punto di forza della squadra. L’Anversa, eliminato dalla Champions e dal ripescaggio in Europa League (è arrivato ultimo nel suo girone), quarto in campionato a 11 punti dal vertice, potrebbe anche decidere di vendere a gennaio qualcuno dei suoi giocatori più rappresentativi per fare cassa. E se non subito lo farà certamente a luglio.