Da Ilic a Sanabria, c’è un Torino da difendere sul mercato di gennaio

TORINO - La permanenza di Buongiorno e l’acquisto di Zapata - cui si è aggiunto l’arrivo di Soppy a completare il quadro alla voce esterni - ha sul finire del mercato estivo dato rotondità alla rosa di Juric . Il quale dopo aver riproposto inizialmente il Torino con un centravanti e due attaccanti esterni, lo ha poi disegnato con le due punte. Avendo in Pellegri l’alternativa di ruolo al colombiano e a Sanabria , e con eventualmente Karamoh, Seck e pure Radonjic quali altre carte da spendere per dare fiato ai due sudamericani. In mezzo al campo il tecnico croato si sta godendo lo stato di grazia di Linetty , spesso meritevole di una maglia da titolare nonostante all’inizio i principali candidati a giocare dall’inizio fossero Ricci e Ilic . Il primo sta lavorando per ritrovare la migliore condizione, il secondo si sta da qualche tempo riproponendo con il giusto atteggiamento, dopo un frangente negativo e figlio di un pericoloso appagamento. Da spendere l’allenatore ha poi la carta Gineitis, con Tameze abbassato in difesa dopo l’infortunio di Schuurs , ma ora utilizzabile anche a centrocampo, considerato il ritorno all’attività di Djidji che si lega al possibile impiego di Zima. Senza dimenticare Sazonov che ce la sta mettendo tutta per migliorarsi e meritare nuove opportunità. Detto di Soppy, quarto elemento per le corsie che contano anche su Bellanova, Lazaro e Vojvoda, a gennaio si potrà magari pensare a un immediato prestito di Gemello che ha bisogno di accumulare esperienza. Per il resto sono sacrificabili Seck e Radonjic (almeno uno tra i due, se non entrambi) e magari Pellegri. Così fosse, in entrata il Toro dovrebbe andare almeno su un secondo portiere e su un centravanti.

I giocatori del Torino che piacciono

Certo, questo sempre che la società scelga di rinunciare alle proposte che dovessero arrivare per i propri gioielli. Quattro, in particolare, i giocatori sui quali è destinato a gravitare un interesse potenzialmente elevabile a trattativa vera e propria. Uno è Buongiorno, ma dopo la decisione estiva del difensore di rifiutare il passaggio all’Atalanta è ben difficile pensare a una sua partenza a gennaio. Due sono a centrocampo: Ricci e Ilic. Per il primo si è mossa in estate la Lazio arrivando a mettere sul piatto 17 milioni più 3 di bonus. Ritenuti pochi (ne sarebbero serviti 25, per arrivare alle firme). Ora è invece il Milan, che sta cercando di approfondire il discorso su Ricci. E legato alla fumata nera in relazione al rinnovo del rossonero Krunic: il bosniaco - sul quale spesso si è registrato l’interesse del Torino, negli anni scorsi - ha il contratto in scadenza nel ‘25 e ha chiesto un aumento considerevole dello stipendio. Dal milione mezzo attuale vorrebbe passare a 2,5. Troppi, pensano i rossoneri che si stanno muovendo per non portare a scadenza Krunic e tra le soluzioni guardano a Ricci. Il talento di Ilic, che per di più come il compagno di reparto ha appena 22 anni (il bosniaco ne ha 30 compiuti), piace a molte, ma a meno di un’offerta irrinunciabile a gennaio non si muoverà. E se la cifra irrinunciabile guardando a Ricci si aggira sui 30 milioni, per Ilic non dovrebbe essere inferiore ai 25. Appetito è anche Sanabria, ma anche su questo fronte il Toro è deciso a resistere. «Se possiamo migliorare? Dobbiamo essere contenti della squadra che abbiamo - diceva Cairo dopo la vittoria sull’Empoli -. E dobbiamo tenercela stretta». Con un’alternativa di spessore a Sanabria e Zapata da prendere se partirà Pellegri, e la conferma dei migliori giocatori della rosa, l’Europa non sarà dovuta, ma raggiungibile sì.