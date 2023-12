Katseris, corsa a tre: il Toro ci prova offrendo Seck

TORINO - Si chiama Panos Katseris, è greco, ha 22 anni, è un terzino destro di spinta (ma schierabile anche a sinistra, volendo) e appare già come uno dei profili più interessanti tra gli stantuffi della Serie B. Non deve stupire che anche Vagnati lo abbia messo nel mirino. L’alternativa attuale alla freccia titolare di Juric, sulla destra, è quel Soppy che fin qui ha più deluso che altro, trovando pochissimi spazi e fallendo anche la seconda prova da titolare in 4 mesi, l’altro giorno contro l’Udinese (Bellanova era squalificato). Il 21enne terzino francese si è trasferito a Torino in prestito puro, senza diritto di acquisto. Il suo destino è già scritto, a oggi: un ritorno alla base a Bergamo, a luglio, per essere rimesso immediatamente sul mercato (con l’Atalanta ha un contratto valido sino al 2026). Gasperini non lo vede. Ma Soppy non ha trovato una svolta nemmeno con Juric, tra ricadute muscolari e incomprensioni: 5 presenze in tutto, giocando solo 177 minuti da inizio campionato. Atalanta e Torino troverebbero facilmente un accordo, se qualche club tra alta Serie B e bassa Serie A lo volesse in affitto a gennaio.