Torino, si accende il mercato: via in quattro e arriva un esterno

Juric in conferenza stampa è stato chiarissimo: «Qualcuno vuole cambiare aria». Poi aggiungendo: «Mi serve un esterno sinistro». Sì, qualcuno nel Toro è diventato di troppo. Che le cose per Seck e Radonjic, ma pure per Karamoh, non si fossero messe bene lo si era capito dal momento in cui i granata erano passati alle due punte. Karamoh e Seck possono anche giocare in posizione centrale - ma almeno fin qui con scarso rendimento: del senegalese, da punta, si ricorda una buona partita giocata proprio contro la Fiorentina e vinta grazie al gol di Miranchuk, nella passata stagione - Radonjic no. In più il serbo ha strappato secco con l’allenatore. Ma è sostenuto da una parte di pubblico, a differenza del senegalese per il coinvolgimento nel caso di revenge porn. I due hanno insomma qualche problema extracampo che invece non ha Karamoh. Tutti e tre sono cedibili, ma il francese ha forse qualche possibilità in più di conferma. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Sempre che arrivino: il no del Catanzaro a Seck non fa ben sperare, nell’ottica di trovare per l’ex della Spal una soluzione adeguata. Radonjic è stato proposto al Monza, ma l’eco di un carattere che spesso ne soffoca la cifra tecnica è ovviamente arrivato anche a Galliani. E su Karamoh pure, in questa fase, non ci sono file di pretendenti.