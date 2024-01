Torino, ufficiali due rinnovi: Linetty e Vojvoda prolungano fino al 2025

Due rinnovi per il Torino, che ha reso noto di aver prolungato i contratti di Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Per entrambi si parla di "aver esercitato l'opzione per il prolungamento", con i due giocatori che si sono legati al club granata fino al 30 giugno 2025. "Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro" si legge nella nota ufficiale della società.