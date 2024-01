Toro, Biel torna di moda: dipende da Pellegri

I granata tornano a manifestare interesse per lo spagnolo Pep Biel dell’ Olympiacos , già seguito nel corso dell’estate. Bene partire dai numeri, per comprendere la decisione del Toro di riaffacciarsi anche al mercato degli attaccanti: fin qui, cioè a una giornata dal termine del girone d’andata - domani la sfida contro il Napoli - i granata hanno segnato la miseria di 15 gol. Peggio ha fatto soltanto l’Empoli con 10, mentre la squadra di Juric è in compagnia di Verona e Salernitana. Davvero poche reti, per una squadra che in virtù del gioco prodotto ambisce a rimanere vicina alle prime sette posizioni.

Quelle che in base a chi vincerà la Coppa Italia potranno garantire un posto nelle Coppe (al 7° posto c’è la Roma che ha 4 punti in più del Torino). E dire che in estate a Sanabria - che nel passato campionato ha segnato 12 gol - è stato aggiunto un bomber qual è Zapata. Due elementi che, dopo l’iniziale mantenimento del modulo con due attaccanti esterni e un centravanti, il tecnico croato ha schierato quasi sempre assieme dalla prova di Lecce in poi. I due assieme hanno disputato buone prove, su tutte quella contro l’Atalanta decisa da una doppietta del colombiano e da un rigore del paraguaiano, ma fin qui non sono stati prolifici come ci si sarebbe attesi: Zapata ha segnato 4 reti, Sanabria 2 (il vice cannoniere resta il serbo Radonjic con 3).

Biel nel mirino del Torino. E Pellegri?

Nelle 12 occasioni in cui è andato in campo, Pellegri non è invece ancora riuscito a sbloccarsi. Fin qui non è il Toro, la squadra nella quale il giovane attaccante ha saputo ritrovare la verve dei tempi di Genova. Città nella quale il genovese e genoano potrebbe fare ritorno, in questa sessione di mercato. I rossoblù apriranno la trattativa nel momento in cui sarà ceduto Puskas. L’eventuale partenza di Pellegri obbligherebbe i granata a muoversi per integrare il reparto con almeno una punta, anche se ne servirebbero anche due a meno di utilizzare uno tra Radonjic, Seck o Karamoh (di certo non tre inamovibili) quale alternativa alle punte. Da qui i freschi, nuovi discorsi per Pep Biel dell’Olympiakos. L’attaccante è in rotta con il tecnico portoghese Carlos Carvalhal e ha intenzione di lasciare il club del Pireo. Vagnati ci sta riflettendo, confrontandosi con Juric che potrebbe utilizzare il giocatore da seconda punta in appoggio a uno tra Zapata o Sanabria. Biel può attaccare sia dalle corsie, sia agendo in posizione interna, per quanto non da riferimento centrale. Uscito Pellegri, il discorso Biel entrerà nel vivo.