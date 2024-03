Il Torino ci riprova per Laurienté: è un vecchio pallino di Vagnati

Armand Laurienté, 25 anni, è tornato in orbita Toro. Il giocatore (capace di interpretare più ruoli dalla metà campo in avanti, ma bravissimo sulla corsia sinistra come esterno alto (anche se è un destro, abile nel dribbling, disinvolto nelle conclusioni, intelligente nel servire assist) due anni fa fu a lungo corteggiato dai granata. Poi alla fine la trattativa sfumò ed è lo stesso agente Roberto Meloni, intervistato da Tuttomercatoweb un po’ di tempo fa, a spiegarne il motivo. «Il problema era del Lorient. Non se ne voleva privare, non riusciva a dare un prezzo effettivo al calciatore, non rispondeva a nessuna mail ufficiale. A nessuno. Neanche al Sassuolo: non c’è mai stato un incontro con il Lorient. Com’è possibile? Dovete chiederlo al presidente del Lorient. Continuava a cambiare il punto per innervosire le parti e tenere Armand». Poi alla fine, su insistenza del giocatore, fu costretto a darlo via per 10 milioni più 2 di bonus. Ricordiamo che prima del suo passaggio agli emiliani e durante il tira molla del presidente francese i granata avevano trovato l’accordo con il giocatore ben felice di passare in granata, una squadra che con la sua tipologia di gioco esaltava le sue qualità.