Esame Europeo per Milinkovic: si gioca la conferma al Torino

Che ne sarà di Vanja Milinkovic-Savic? Resterà in granata? Continuerà a essere il titolare oppure diventerà il dodicesimo di un nuovo portiere? Tante domande, una risposta: dipenderà dal nuovo allenatore e il motivo è semplice: Juric lo considera intoccabile perché il serbo è molto bravo con i piedi e lo ritiene un valore aggiunto, visto che i suoi rilanci spesso danno il via veloce all’azione offensiva. Tra i pali, invece, pur essendo migliorato, qualche volta si lascia andare a qualche incertezza di troppo, anche in una stagione nel complesso positiva come questa. Indipendentemente dal futuro di Vanja, Davide Vagnati dovrà acquistare un portiere d’una certa esperienza visto che Gemello e Popa non offrono garanzie assolute. L’italiano, tra l’altro, è in scadenza di contratto, mentre il romeno, che non ha disputato neppure un secondo, sarà prestato per consentirgli di giocare con continuità. Secondo indiscrezioni di mercato che si fanno sempre più insistenti, il club granata starebbe seguendo con grande interesse Musso, che all’ Atalanta è chiuso dal giovane Carnesecchi .

Altalenante

E torniamo a Milinkovic-Savic. Per avere un’ulteriore dimostrazione del suo effettivo valore, visto che a oggi è considerato altalenante, con qualche pregio ma anche diversi difetti, i dirigenti granata (e magari anche il prossimo allenatore) aspetteranno le fasi finali dell’Europeo, dove tra le protagoniste ci sarà anche la Serbia. In questa occasione, Vanja se la dovrà vedere con gli attaccanti più forti d’Europa e dunque sarà sottoposto a una serie di verifiche molto significative. Il ct serbo Dragan Stojkovic, va detto, si fida di lui e da tempo gli ha consegnato la maglia da titolare. C’è poi chi dice che il fratello Sergej, attualmente all’Al-Hilal, lo vorrebbe portare in Arabia Saudita. In questo caso i granata, proprietari del cartellino, potrebbero incassare un bel gruzzoletto, visto che da quelle parti i soldi abbondano. Anche questa è una possibilità decisamente concreta da tenere in considerazione per molteplici ed evidenti ragioni.

Occhio alla Dea

Detto questo, torniamo al presente, che per il Toro è ancora importantissimo, dal momento che c’è ancora la possibilità di raggiungere un posto in Europa. Domenica, nell’ultima di campionato, i granata saranno impegnati a Bergamo, dove dovranno cercare di conquistare i tre punti per rafforzare le loro speranze. Perché, in caso di successo, avranno la certezza almeno del nono posto davanti al Napoli e dovranno poi aspettare e ovviamente tifare Fiorentina nella finale di Conference League contro l’Olympiacos, in programma tra una settimana ad Atene.

Nella sfida di domenica, Milinkovic-Savic può risultare decisivo e confermare quanto di buono ha dimostrato in questo finale di campionato: anche contro il Milan ha sfoderato un paio di parate importanti, evitando che i rossoneri riaprissero una partita che il Toro aveva in totale controllo. Poi, partirà per il ritiro dela Serbia e si concentrerà soltanto sull’Europeo, in attesa di notizie...