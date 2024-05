Vanoli, conto alla rovescia Toro: da lunedì gli incontri per chiudere

Vagnati da Vanoli a Cremona

Toh: proprio Vagnati col vice Moretti era a Cremona, ieri sera... Nulla è per caso. E già a gennaio su queste colonne si dava conto in esclusiva dell’interesse del Torino per Vanoli. L’erede naturale di Juric sarà lui, dunque: l’artefice del Venezia dei miracoli, preso dall’allenatore due anni fa in zona retrocessione e portato fino ai playoff. Adesso Vanoli si sta di nuovo giocando il salto in alto in A, in coda a un campionato che l’ha visto sino all’ultima giornata in corsa per la promozione diretta. Domenica, per festeggiare, gli sarà sufficiente anche solo pareggiare (il Venezia, 3°, aveva preceduto la Cremonese alla fine della regular season).

Ordunque, in assenza di sorprese davvero clamorose, sarà Vanoli a prendere il posto di Juric, come si scrive da settimane. L’unica vera variabile, nelle scelte cairote, potrebbe essere rappresentata da Vincenzo Italiano, reduce dall’enorme delusione dell’altra sera ad Atene. Lascerà la Fiorentina e quasi certamente approderà a Bologna: i segnali sono chiari da tempo. L’effetto domino prodotto dall’addio di Thiago Motta è destinato a portare con ogni probabilità Italiano in rossoblù (in Champions), Palladino alla Fiorentina in Conference (ciao Monza) e appunto Vanoli al Torino (senza Coppe). Cairo, peraltro, coltiva una grande stima per Italiano, da tempo. E indubbiamente i vertici granata potranno fare ancora un tentativo per lui, in extremis. Ma la situazione ci pare incanalata. Non a caso già da tempo Vagnati ha prenotato Vanoli (con realismo e motivazioni forti: il tecnico del Venezia è un chiaro pallino del dt).

Negli incontri della prossima settimana con Cairo e Vagnati saranno definite meglio anche le strategie tecniche legate al rafforzamento della squadra, oltre agli aspetti meramente economici legati al nuovo contratto che Vanoli avrà nel Torino (il club ha pronto per lui un biennale con un diritto di prolungamento di altri 12 mesi, a obiettivi). Contestualmente, dovranno essere avviate le trattative per la risoluzione del contratto di Vanoli col Venezia, in scadenza nel 2026. Sul capo del tecnico esiste una clausola rescissoria dai costi diversi: un milione se i lagunari saranno promossi in A, 500 mila euro se invece saranno rimasti in B. Già appurate le intenzioni del club granata, che cercherà di gestire la spesa inserendola in trattative di mercato per uno o più giocatori. Vanoli sarebbe per esempio ben contento di portarsi dietro il centrocampista goleador Tessmann (7 reti e 3 assist in questa stagione). Molto chiacchierato anche il bomber del Venezia, Pohjanpalo (22 gol e 5 assist in questa Serie B). Da discutere pure il destino di Dembelé, terzino destro di proprietà del Torino prestato ai veneti, nonché il possibile trasferimento in laguna a titolo definitivo di un ragazzo della Primavera di Scurto (oppure altri prestiti di esuberi granata). Nota di cronaca: ieri a Cremona c’era anche il dt del Bologna, Sartori. Il motivo? Pure lui, dirigente dal grande fiuto qual è, è interessato al giovane talento statunitense Tessmann. In tribuna anche il ds del Cagliari, Bonato: pure i sardi sarebbero interessati a Vanoli, ma restano chiaramente in coda dietro al Torino.

