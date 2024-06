Mercato Torino, nodo portiere: si valuta Joronen. Per lui garantisce Vanoli

TORINO - Vagnati e Moretti , giovedì sera in tribuna a Cremona, hanno visto quanto sia importante un portiere che dà tranquillità alla squadra: Jesse Pekka Joronen , 31 anni, numero uno della nazionale finlandese, ha permesso al Venezia di uscire imbattuto dallo Zini e, quindi, ipotecare la promozione. Ai lagunari, infatti, nella sfida di ritorno in programma domenica basteranno due risultati su tre per festeggiare la Serie A. Il portiere è stato determinante con le sue parate: bravissimo tra i pali e perfetto nelle uscite.

Toro, Milinkovic-Savic in bilico: dove potrebbe andare

È chiaro che a queste condizioni il futuro granata di Vanja Milinkovic-Savic diventa un grande punto interrogativo. Già prima della richiesta di Vanoli la situazione del serbo era al vaglio dei dirigenti granata che, evidentemente, hanno capito che Vanja non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore, per il quale si intensificheranno gli contri la prossima settimana, dopo che si sarà concluso lo spareggio promozione tra il Venezia e la Cremonese. Voci di mercato, sempre più insistenti, danno il portiere granata verso l’Arabia Saudita. Il fratello Sergej sta facendo di tutto per portarlo con sé all’Al-Hilal, dove Vanja riceverebbe ricchissimi emolumenti, com’è normale da quelle parti, e il Toro, dal canto suo, potrebbe incasserebbe bene: 7-8 milioni potrebbe essere la richiesta di Vagnati. Sempre per rimanere in tema di portieri, i granata, un paio di mesi fa, avevano preso contatti con l’Atalanta per Musso. che in nerazzurro è stato superato da Carnesecchi. anche se l’argentino ha giocato da titolare e vinto l’Europa League. Il discorso con i bergamaschi potrebbe riaprirsi in qualunque momento, in base anche all’evoluzione delle altre situazioni.

Toro, in Europa con Buongiorno? Ma dipenderà dalle offerte a Cairo…

Gemello e Popa via dal Toro

In partenza è Luca Gemello, a cui non è stato rinnovato il contratto. Il giovane portiere, dunque, è alla ricerca di una squadra. L’ultima partita contro l’Atalanta ha rimarcato i suoi limiti, anche se è giovane e può migliore. Soprattutto deve trovare una squadra, anche di categoria inferiore, che lo faccia giocare con continuità. Anche Mihai Popa lascerà i granata. Il romeno non ha giocato neppure un minuto tra campionato e Coppa Italia. Per lui sono arrivate un paio di offerte da club del suo Paese e quasi sicuramente sarà dato in prestito a una di queste squadre. È arrivato come oggetto misterioso e per adesso se ne va come oggetto misterioso, in attesa di valutare gli eventuali progressi.

Il Torino di Cairo, un'altra stagione buttata: fino a quando?