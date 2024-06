Toro, attacco da ricostruire: due opzioni per fare coppia con Zapata

Tra gli attaccanti puri solo Zapata è sicuro di restare . Attorno al bomber colombiano il Toro costruirà il suo nuovo attacco. Quello offensivo, infatti, è il reparto che in questa stagione ha deluso più di tutti. Senza le reti di Duvan, inutile nasconderlo, la squadra di Juric non avrebbe lottato per un posto in Europa sino all’ultima giornata, anzi: probabilmente si sarebbe trovata nelle zone pericolose della classifica. E proprio per questo Davide Vagnati, su questo fronte, si sta muovendo e ha individuato due giocatori che farebbero al caso del Toro. Profili che si sposerebbero con le caratteristiche di Zapata. Giocatori che potrebbero giocare al suo fianco, ma anche sostituirlo. Vanoli, per la cronaca, non ha difficoltà a cambiare sistemi di gioco , anche se predilige il 3-4-3 e il 3-5-2. Almeno due punte di un certo spessore servirebbero sempre e comunque.

Il Toro punta Pinamonti e Simeone

Veniamo ai due giocatori che piacciono: Andrea Pinamonti e Giovanni Simeone. Il primo è retrocesso con il Sassuolo, il secondo a Napoli ha giocato pochissimo. La valutazione dei due, considerando la stagione delle loro squadre, si aggira sui 15 milioni, ovviamente trattabili. Pinamonti, con il Sassuolo in Serie B, sicuramente lascerà il club. E lo ha fatto capire anche il suo procuratore Enzo Raiola: «È stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Francesco Palmieri, e a breve faremo il punto della situazione. Gli estimatori non mancano, la retrocessione è stata inaspettata e purtroppo si è fatto un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, poi per il mio assistito ci sarà un altro step importante che lo porterà sempre più avanti e, magari, gli permetterà anche di entrare nel giro della Nazionale». In questa sfortunata stagione l’attaccante, 25 anni, ha comunque segnato 11 gol in 35 partite. Più 3 assist. Niente male in una squadra che ha sofferto ed è caduta nella serie inferiore. La punta, per la cronaca, piace anche al Como, società neopromossa e dalle importanti risorse finanziarie. Giovanni Simeone, giocatore che piace a Cairo che negli anni passati aveva anche provato a prenderlo, nel Napoli non ha fatto bene. In campionato ha giocato appena 786 minuti e realizzato un gol, mentre in Champions i minuti sono stati 94 in 6 partite: una miseria. Anche qui, un solo gol fatto. Ha trovato un po’ di spazio soprattutto quando Osimhen è andato in Coppa d’Africa, poi tanta panchina per entrare per qualche minuto nei finali di gara. Anche lui cerca una squadra per il grande rilancio. È ancora giovane (28 anni) e il Toro potrebbe essere la squadra giusta. Insomma, si può fare e sarebbe un compagno ideale per Zapata che in campionato, praticamente senza una vera spalla che lo aiutasse, ha realizzato 12 gol col Toro.