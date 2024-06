Vanoli al Toro: ci siamo. Cairo vuole chiudere

TORINO - È questione di poco, pochissimo, ma ormai ci siamo. Il Toro è pronto ad annunciare il nome di Paolo Vanoli come nuovo allenatore. Urbano Cairo e Davide Vagnati, dopo aver incontrato i dirigenti del Venezia ieri a Milano, hanno deciso di pagare la clausola rescissoria di un milione per liberare il tecnico e portarlo in granata. Davanti all’intransigenza del club lagunare, che ha rifiutato i giocatori proposti in prestito, non c’è stata altra scelta che saldare il conto. Con il tecnico, infatti, sia pure verbalmente, l’accordo era stato raggiunto: Vanoli firmerà un contratto fino al 2026, con opzione per il prolungamento di ulteriori 12 mesi a obiettivi. Quanto all’ingaggio: stipendio netto ovviamente più alto rispetto ai guadagni nel Venezia in B. Con gli arancioneroverdi percepiva sui 700.000 euro, a Torino guadagnerà un milione più premi legati alla qualificazione in Europa e alla vittoria della Coppa Italia. Adesso Vanoli dovrà ottenere la formale risoluzione del contratto da parte del Venezia, dopodiché il Torino potrà depositare il suo in Lega e presentarlo ai suoi tifosi. Perfezionata anche la squadra dello staff: Godinho vice, Giampiero Ascenzi preparatore atletico e Marco Zuccher preparatore dei portieri.

Toro, Vanoli e lo staff: è Godinho la figura chiave Vanoli, le tappe della sua nuova avventura al Torino E così l’allenatore potrà cominciare a preparare la nuova stagione. Per prima cosa visiterà il Filadelfia, successivamente andrà a Pinzolo a visionare gli impianti dove i granata per il secondo anno consecutivo svolgeranno la loro preparazione estiva, quasi sicuramente dal 14 al 28 luglio. In mezzo la presentazione e un primo summit di mercato con Cairo e Vagnati. Vanoli - garantisce chi lo conosce bene e ha lavorato con lui all’Inter - è un iperattivo: lavora 24 ore su 24, non perde un minut, è maniacale fino ai dettagli. Porta a casa la scheda di ogni giocatore e le confronta con quelle precedenti per capire se c’è bisogno di modifiche nel lavoro quotidiano. Ama il confronto con i giocatori ed è bravissimo a gestire anche i caratteri più difficili. Nelle sue squadre vuole sempre un tocco di fantasia e sa mettere questi giocatori in condizione di esprimersi al meglio. Non è un sergente di ferro che vuole solo soldatini ai suoi ordini: è aperto al dialogo e al confronto. Tuttavia, quando prende una decisione va avanti per la sua strada. Nell’esperienza con Conte, prima al Chelsea e poi all’Inter, ha capito l’importanza della difesa a tre e l’ha adottata al Venezia. Ovviamente manterrà questa soluzione anche a Torino, garantendo in questo senso continuità con l’era Juric. Vanoli al Torino, Vagnati ha fretta, prima mossa per liberarlo: Karamoh al Venezia

Vanoli, dalla Serie D al Torino: il percorso in panchina Il pregio di Vanoli è quello di aver fatto tutta la gavetta. La sua carriera in panchina inizia in Serie D, nel Domegliara, dal 2007 al 2009. Poi Vanoli è entrato nel giro della Nazionale e per tre anni è stato assistente di Daniele Zoratto nelle selezioni Under 16 e Under 17, con cui raggiunge una finale agli Europei. Poi diventa vice allenatore di Alessandro Pane nell’Italia Under 19 e allenatore dell’Italia Under 18. Nel 2015 scala le gerarchie e prende il posto di Pane alla guida dell’Under 19. Nel 2016 entra a far parte della Nazionale maggiore come assistente di Ventura. Nel 2017 lascia le squadre federali e va al Chelsea, nello staff di Antonio Conte, che segue all’Inter. Nel 2021 il primo incarico da allenatore di un club professionistico, alla guida dello Spartak Mosca. Qui vince la Coppa di Russia, ma la guerra con l’Ucraina è vicina e deve andare via. Poi il Venezia, il resto è trionfo. Torino, Vagnati e i suoi fedelissimi. Ma ora Cairo vuole di più

