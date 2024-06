Torino, conto alla rovescia per Vanoli: a breve firma e annuncio

TORINO - In sostanza, sul fatto che Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore del Torino non ci sono dubbi. La dirigenza granata ha scelto il tecnico che ha portato in A il Venezia, il quale da parte sua gradisce il salto dalla neopromossa a una squadra che sarà allestita per puntare alle Coppe europee. Chi, e in maniera legittima, ha fin qui impedito si arrivasse al definitivo via libero è il Venezia. Che vorrebbe tenere Vanoli, ma che lo vuole liberare solo a fronte del pagamento della prevista clausola da un milione. Cairo e Vagnati hanno provato ad aggirare l’ostacolo, provando in varie forme a ridurre l’entità della clausola stessa. Non c’è tuttavia margine: pagare il milione e mettere sotto contratto Vanoli, questa l’unica via percorribile. Come ha confermato ieri lo stesso presidente del Venezia, Duncan Niederauer. "Sulla questione Vanoli dobbiamo fare un passo alla volta: è un ottimo tecnico e con noi il suo percorso è stato grandioso. Il gruppo era forte di suo, ma vincere i playoff non è semplice e lui ci è riuscito. Noi, in verità, speriamo ancora possa rimanere, e pure i giocatori lo vorrebbero: ritengo che la Serie A possa essere una grande opportunità per tutti. Allo stesso modo sono al corrente delle voci di mercato intorno al suo nome, ma sapete che ha ancora due anni di contratto con noi. Un contratto che reputo equo in considerazione dell’importante lavoro svolto. Sapete pure che c’è una clausola, e che suddetta clausola non contempla negoziazioni. È del tutto inutile parlare di contropartite tecniche o di riduzioni, la clausola è chiara e nel caso dovrà essere rispettato l’accordo. Ora comunque tocca al mister, che non ci ha detto di voler andare via, prendere una decisione. Noi confermiamo che ci farebbe molto piacere che lui e il suo staff rimanessero qui".