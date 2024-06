Torino, Vagnati cerca sei titolari per Vanoli

Anche ieri sono proseguite le trattative tra il Torino e il Venezia per attivare la clausola rescissoria connessa al contratto di Vanoli in laguna sino al 2026: il club granata sta ancora cercando di ridurre la spesa di un milione inserendo almeno una parziale contropartita e il giovane terzino destro Dembelé , di proprietà granata ma reduce dall’anno in prestito a Venezia, resta uno dei nomi più chiacchierati. Ieri, 24 ore dopo le ultime parole del presidente dei veneti Niederauer («Vanoli ci ha comunicato la sua volontà di lasciare il Venezia. Chi lo vorrà dovrà pagare la penale»), ha parlato anche il ds Antonelli : «Ringraziamo Vanoli per il grandissimo lavoro svolto, ma ora troveremo un altro allenatore. Un po’ me lo aspettavo. E se non ci sono più le motivazioni sufficienti, è giusto che il tecnico vada via». Quindi il giudizio positivo su Vivarini , uno dei maggiori candidati nel mirino per il dopo Vanoli: «A Catanzaro ha fatto molto bene, come identikit ci sta».

L'eclettismo tattico di Vanoli

Previste per oggi nuove trattative tra Vagnati e Antonelli. L’eclettismo tattico di Vanoli rappresenta una delle caratteristiche più apprezzate da Vagnati. Il tecnico, cresciuto dapprima da ct delle nazionali giovanili azzurre sotto l’ombra di Sacchi e poi maturato da viceallenatore al fianco di Conte (due allenatori diversissimi tra loro), ha nelle sue corde moduli e tipologie di gioco anche molto differenti, cominciando dall’oscillazione tra una difesa a 4 e a 3. A testimonianza di ciò, è sufficiente analizzare le tattiche utilizzate da Vanoli nel biennio a Venezia, cambiate nel corso del tempo per valorizzare al meglio la rosa e per far fronte a infortuni e cali di rendimento. Diceva proprio Vanoli in un’intervista rilasciata alcuni mesi fa: «Nel periodo vissuto al fianco di Conte si utilizzava ovviamente il suo classico 3-5-2», un mantra per il tecnico salentino, «ma io non mi sento vincolato a un solo sistema di gioco. Durante tutti i miei anni in Figc, per esempio, avevo un monumento come Sacchi come dt delle nazionali giovanili e noi allenatori non ci potevamo spostare dal suo amato 4-4-2. E da ct sono arrivato sino alla finale dell’Europeo Under 19, così. Ripeto, io non sono vincolato a una sola tattica: il sistema di gioco ideale lo fanno le caratteristiche dei giocatori».

Vanoli a Venezia

A Venezia, Vanoli ereditò la squadra nel novembre ‘22. Nella prima stagione volò dal penultimo posto in B ai playoff utilizzando il 3-5-2. In questa stagione appena terminata con la promozione, invece, ha ripetutamente rivoluzionato la tattica. Il primo salto? Verso la difesa a 4, inizialmente utilizzando l’albero di Natale: 4-3-2-1. Successivamente ha varato il 4-3-3, oscillando poi anche sul 4-2-3-1. Quindi il ritorno alla base dopo il mercato di gennaio: di nuovo il 3-5-2, poi non più cambiato. In pratica, Vanoli ha utilizzato 4 moduli differenti in poco più di un anno e mezzo (proprio come Juric, con il suo integralismo tattico...) e il 3-5-2 è risultato quello più usato rispetto al 4-3-3, al 4-3-2-1 e al 4-2-3-1. Vanoli ripartirà nel solco dell’eredità di Juric per non distruggere in modo miope l’importante lavoro del croato in un triennio, entrato a memoria nella testa dei giocatori, e per sfruttare al meglio la rosa, creata in questi anni seguendo il filo del 3-4-2-1 e del 3-4-1-2.

I rinforzi per Vanoli

Con Buongiorno destinato molto probabilmente a partire (come Ilic, Sanabria e Pellegri, già sul mercato), con Rodriguez e Djidji lasciati andar via a contratto scaduto e con Schuurs che presumibilmente non potrà tornare a giocare prima di settembre/ottobre, si ricomincerà ballando tra un 3-4-3 (con la sua prima variante: il 3-4-2-1) e il 3-5-2 (o il 3-4-1-2). Difatti, d’intesa con Vanoli, Vagnati sta già cercando 6 rinforzi, tutti con i crismi dei potenziali titolari: due centrali difensivi/braccetti (uno di piede destro e uno mancino), uno stantuffo alla Bellanova per la fascia sinistra, due ali/jolly offensivi e un altro attaccante da aggiungere a Zapata. Il minimo sindacale per disegnare il nuovo Toro, senza nemmeno considerare quell’altra campagna di rafforzamento indispensabile che dovrà correre in parallelo per donare decisamente maggiore qualità al gruppone delle riserve.