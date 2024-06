Vanoli al Torino, Vagnati e la nuova offerta al Venezia. Cairo: "Tempi maturi"

TORINO - Ali: servono Ali per volare. E sulla carta, all’anagrafe, il nome di battesimo giusto ce l’ha Ali Dembelé: 20 anni, terzino destro, individuato nel Troyes dal capo del vivaio granata Ludergnani e dai suoi collaboratori nel corso della stagione 2021-’22 (il ragazzo militava nel campionato nazionale francese under 19), ingaggiato dal Torino nell’estate di due anni fa, poi maturato ottimamente con il tecnico Scurto in Primavera (32 partite da 90 minuti su 34 possibili nella regular season, complessivamente 36 presenze stagionali tutte da titolare e 8 assist), all’epoca convocato 4 volte da Juric tra Serie A e Coppa Italia : perché parecchie furono le settimane di lavoro da aggregato alla prima squadra. Una crescita notevole per questo ragazzone francese, ma di origine maliana, dalle ampie leve e dalla falcata felice sulla fascia. Meritevole nella scorsa estate di cimentarsi in Serie B , per crescere. Difatti era ben contento il Venezia di poter prenderlo, seppur solo in prestito senza diritto giacché il club granata non voleva rischiare di perderne il controllo: di qui la concessione in affitto gratuito (si era sul finire di agosto) per accontentare almeno in questo i lagunari. E con Vanoli il giovane Ali ha cominciato a decollare anche in prima squadra: esordiva già a inizio ottobre, per poi dimostrarsi durante la stagione un ottimo rincalzo. In tutto, 16 presenze tra campionato e playoff con un gol, sempre entrando dalla panchina, comunque ottenendo buoni giudizi. Ebbene, proprio lui, Dembelé, dovrebbe risultare oggi il vero protagonista delle nuove trattative tra Torino e Venezia, con in ballo la clausola rescissoria di Vanoli. E con in campo Vagnati e Antonelli: la partita ricomincerà tra il dt granata e il ds arancioneroverde, con successivo coinvolgimento presidenziale (Cairo-Niederauer).

Toro, mosse d'attacco

Vagnati, le mosse per Vanoli

Vagnati ha la necessità di liberare al più presto Vanoli dal contratto in essere con il Venezia (fino al 2026) anche per avviare con una marcia in più le trattative di mercato. E pure Vanoli ormai freme, naturalmente: ha grandi motivazioni, non vede l’ora di poter indossare la divisa granata nelle sue telefonate interessate con giocatori potenzialmente da Toro. Cairo e il suo dt hanno già in tasca la copia dell’accordo firmato, sull’onda dei produttivi incontri susseguitisi nelle scorse settimane con l’agente del tecnico, che intanto si giocava la promozione in A ai playoff con i lagunari: un biennale con opzione per un rinnovo automatico di ulteriori 12 mesi sino al 2027, ingaggio da un milione netto (300 mila euro in più rispetto allo stipendio a Venezia) più premi in caso di qualificazione a una Coppa europea o di vittoria della Coppa Italia. L’altro giorno il ds dei veneti, Antonelli, ammetteva: «Vanoli ci ha comunicato di voler andare a Torino, non ha più sufficienti stimoli per restare. Ma ormai lo avevamo capito da qualche settimana, la cosa non ci ha stupito». E il suo presidente, Niederauer, diciamo sibilando nelle orecchie di Cairo: «Chi vuole Vanoli deve pagare la clausola da un milione, punto e basta».

Il Venezia vuole Dembele

Però al Venezia, neopromosso in A e ancora in cerca di un allenatore, farebbe comodo tenere Dembelé come riserva anche nella massima serie. Su questo punta Vagnati, stimolato da Cairo ad abbassare il più possibile il costo della clausola rescissoria: dare un nuovo valore al terzino e rinnovarne il prestito in laguna (a Torino non avrebbe spazio). Il Venezia sarebbe disposto a dimezzare quella clausola (da un milione a 500 mila euro) in cambio della cessione a titolo definitivo di Dembelé. Il club granata, però, anche quest’anno non vorrebbe perdere il controllo del giovane terzino, date le sue potenzialità, e insisterà di nuovo per cederlo in prestito, seppur stavolta oneroso. Si tratterà, nel caso, di attribuire un valore al diritto di riscatto accettabile anche dal Venezia. E non è esclusa, ovviamente, l’individuazione di un controdiritto pro Toro.

Vanoli, Dembele e il Torino: la trattativa

Oggi Vagnati presenterà una nuova offerta al Venezia (700 mila euro più il prestito di Dembelé). I lagunari, però, ritengono che l’affitto del terzino debba costare al massimo 100 mila euro (come a dire: per Vanoli, dateci 900 mila euro più il prestito con diritto di Dembelé). Oltre alle trattative sulle valutazioni economiche da dare al francese (spesa per l’affitto e valore del diritto di riscatto oppure del cartellino, in caso di compravendita immediata), un nodo si aggiunge: non agevola il fatto che il Venezia non abbia potuto godere di alcun premio di valorizzazione da parte del Torino, ora che si è chiusa la stagione (le ragioni? Il tiraemolla dell’agosto scorso si sciolse per forza con un’intesa favorevole, sotto questo aspetto, al club granata). In caso di nuovo prestito, di conseguenza, il Venezia cercherà comunque di portare a casa un premio di valorizzazione... compensativo, in aggiunta a un diritto di riscatto. La speranza di Vagnati è di trovare un’intesa già oggi. Domani, al più tardi. Le trattative per Vanoli sono indipendenti da quelle del Venezia per mettere le mani su un nuovo allenatore. Ma proprio il fatto che i lagunari non abbiano ancora trovato il sostituto di Vanoli inibisce in partenza la possibilità che le trattative del Torino per liberare il tecnico del dopo-Juric si allarghino anche ad altri giocatori, in entrata come in uscita. Per cui si torna al punto di partenza: soldi + Dembelé (e al massimo un ulteriore prestito ai veneti di un Primavera del Torino). Da qui, insomma, ricominceranno le trattative di oggi.