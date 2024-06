Toro-Bologna per Wolfe. Fascia destra: granata su Zortea se per Bellanova...

TORINO - È risaputo: tra le priorità del Torino, e pure al netto delle cessioni, rientra il terzino sinistro . Nel corso dell’ultimo campionato sulla corsia mancina si sono alternati Lazaro e Vojvoda, nonché Rodriguez e Masina quando quest’ultimo, a gennaio, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese. L’austriaco però non ha convinto, non riuscendo a riproporsi ai livelli - buoni - della prima esperienza nel Toro (con questo intendendo le partite disputate prima dell’infortunio di Salerno: era l’8 gennaio 2023). Lo stesso discorso vale per Vojvoda, che anzi in granata ha offerto qualche lampo, ma senza riuscire a dare mai continuità alle proprie prestazioni. Rodriguez è in scadenza, e considerare Masina titolare sarebbe un azzardo.

Torino, è caccia ai rinforzi sulle fasce

Ecco perché reperire un terzino sinistro forte è dirimente, per allestire una squadra che possa migliorare il nono posto appena conquistato. Tra gli ultimi elementi seguiti dal direttore tecnico granata Vagnati c’è il norvegese David Wolfe, reduce da una stagione positiva con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Tanto che, da novembre scorso, è pure diventato una risorsa della nazionale norvegese con la quale ha totalizzato 4 presenze. Il valore del cartellino si assesta attorno ai 5 milioni: una cifra affatto esagerata, per un Toro che, però, sul fronte deve vincere la forte concorrenza di un Bologna in questa fase più avanti nell’affare. E l’uomo mercato degli emiliani è Giovanni Sartori, che guardando sia ai trascorsi con l’Atalanta che a quelli in rossoblù ha aperto un canale privilegiato con la società olandese. Con il Bologna, quindi, va in scena un nuovo braccio di ferro, dopo quello già in atto da un po’ di tempo per Gosens, ex dell’Atalanta che vuole rientrare in Italia dopo l’esperienza con l’Union Berlino.

Occhi su Zortea in caso di addio a Bellanova

Spostandoci sulla corsia destra le sirene di mercato sempre più forti nei confronti di Raoul Bellanova, corteggiato con insistenza dalla Roma e nel mirino del Napoli in caso di partenza di Di Lorenzo, stanno inducendo il Toro a guardarsi intorno. I granata negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni per Nadir Zortea, che può lasciare l’Atalanta dopo l’ottimo semestre in prestito al Frosinone dove ha fornito 5 assist e segnato 2 gol. Un impatto che non è passato inosservato e che ha attirato diverse attenzioni. A sondare il terreno c’è appunto anche il Torino, oltre a Monza e al neopromosso Como. Con Gasperini il classe 1999 ha in passato trovato poco spazio e per questo motivo - al netto di un contratto in vigore fino al 2027 - potrebbe fare i bagagli e lasciare Bergamo. L’operazione Zortea, comunque, entrerà nel vivo soltanto a fronte di una offerta irrinunciabile per Bellanova, valutato almeno 25 milioni dal presidente Cairo. A quasi 25 anni (li compirà il 19 giugno), Zortea spasima per imporsi da protagonista in una formazione ambiziosa della colonna di sinistra della classifica, dopo le positive esperienze in prestito con Salernitana, Sassuolo e Frosinone. Il suo sogno era riuscirci con l’Atalanta, ma Gasperini gli ha sempre preferito altri elementi. Ecco perché ora Zortea si guarda intorno, pronto a cogliere l’occasione giusta per spiccare il volo altrove.