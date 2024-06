Vanoli al Torino, ci siamo: la strategia di Vagnati e le parole di Antonelli

TORINO - Marco Polo partì da Venezia alla volta dell’Asia, titolando “Il Milione” il resoconto dei suoi viaggi. Anche Paolo Vanoli sta cercando di lasciare una tra le più belle città al mondo, forse per sempre e purché il milione sia quello versato dal Toro nelle casse del club veneto. L’addio è già consumato, ma per certificare il tutto manca l’accordo tra le due società. Anche in Asia, ormai, sanno che versando la clausola rescissoria (un milione appunto), Niederauer che dei lagunari è il proprietario sarebbe vincolato a liberare l’allenatore della promozione. Si sa, allo stesso modo, che Vagnati sta battendo molteplici strade per ridurre l’esborso: in primo luogo attraverso l’inserimento nell’operazione di Dembelé, del quale il Venezia però vorrebbe rilevare il cartellino, su questo fronte sbattendo contro la volontà di un Torino che punta a mantenere il controllo del giocatore (oltretutto valutato 500mila euro dagli arancioneroverdi, e ben di più dai granata). E confronti sono andati in scena anche per Ilkhan e Horvath, di rientro rispettivamente dai prestiti al Basaksehir (Turchia) e al Kecskemet (Ungheria), nonché per gli esuberi di gennaio Seck e Karamoh che hanno iniziato la scorsa stagione nel Torino per poi chiuderla il primo al Frosinone e il secondo al Montpellier.