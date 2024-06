Masina-Torino, il riscatto è ufficiale: i dettagli

Il Torino ha deciso di far valere l'opzione di riscatto per Adam Masina. L'esterno, utilizzato da Juric anche come terzo centrale, è dunque a tutt gli effetti un nuovo acquisto dei granata. Ha saputo ritagliarsi uno spazio importante dal suo arrivo in prestito nel mercato di gennaio, sia da centrale di sinistra e sia alzandosi sulla medesima fascia per consentire a capitan Rodriguez di abbassarsi nel ruolo di braccetto. Situazione che ha indotto Vagnati e Cairo a propendere per il riscatto.