Torino-Vanoli, semaforo verde: ultimi dettagli

TORINO - «Ci sono stati passi avanti, ci siamo. A breve annunceremo il nuovo allenatore». Firmato Urbano Cairo . Venerdì sera il presidente si è sbilanciato sull’estenuante trattativa tra il Torino e il Venezia per liberare Vanoli dalla clausola di un milione che fino a questo momento non gli ha permesso di cominciare a lavorare per il Toro. E la buona notizia, quella che accresce l’ottimismo in casa granata, arriva da Eusebio Di Francesco . Il tecnico dalle origini abruzzesi, dopo ore di riflessione, ha optato per il progetto dei veneti rispetto a quello dell’ Empoli : a convincerlo il direttore sportivo Filippo Antonelli . Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale, con l’ex tecnico del Frosinone che metterà la firma su un contratto biennale. A quel punto, il Venezia dovrà liberare Vanoli e il Toro lo potrà annunciare. I veneti, si sa, avevano cominciato il discorso alzando il muro della indisponibilità a trattare. Volevano solo soldi, quelli stabiliti a suo tempo per lasciar partire l’allenatore dopo il campionato.

E carta cantava: 500.000 euro se la squadra restava in Serie B, un milione in caso di promozione. Per questo motivo erano state respinte tutte le proposte di Vagnati: il prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto del terzino destro, ventenne Ali Dembelé, che il Venezia per altro vorrebbe tenere per almeno un’altra stagione, il jolly offensivo Krisztofer Horvarth, 22 anni, e le cessioni a titolo definitivo di Demba Seck o Yann Karamoh a prezzi di saldo.

Toro-Vanoli, Di Francesco al Venezia

Il direttore tecnico di Cairo aveva messo sul piatto diverse opportunità di scelta e nei giorni scorsi si è ingegnato “l’impossibile” per arrivare a una conclusione positiva. Fino a oggi tutti questi tentativi sono caduti nel vuoto, visto che ufficialmente il tecnico è ancora legato al Venezia. Venezia che, comunque, come detto all’inizio, ha già bloccato Di Francesco, il tecnico del Frosinone inseguito anche dall’Empoli per sostituire Davide Nicola dopo il suo sì al Cagliari. Tuttavia, nonostante tutti questi incastri, la situazione è ancora in stand by. Per poco, però. Domani, seguendo le indicazioni di Cairo e la pista Di Francesco, potrebbe arrivare finalmente la fumata bianca. L’incontro decisivo si terrà a Milano con la presenza di Urbano Cairo. Vanoli naturalmente scalpita, non vede l’ora di poter cominciare a lavorare per la nuova società.

Vanoli, il contratto con il Toro

Anche perché manca un mese all’inizio del ritiro di Pinzolo e in trenta giorni Vagnati dovrà portare a termine quante più operazioni di mercato possibile per permettere al tecnico di avere giocatori di suo gradimento: Vanoli, tra l’altro, deve parlare con chi resta e, perché no, telefonare e convincere i giocatori con i quali punta ad aprire un ciclo vincente in granata dopo i tre anni di Juric, in cui il Toro è migliorato ma non decollato verso posizioni di prestigio. La Conference, infatti, sarebbe arrivata solo per merito della Fiorentina. Poco, troppo poco per considerare soddisfacenti questi ultimi tre anni. A domani, allora. Con la speranza che sia la volta buona. Il Toro non ha tempo da perdere, probabilmente neppure il Venezia, che ha blindato Di Francesco ma non può ancora chiudere. La certezza, comunque, è che Vanoli sarà il nuovo allenatore del Torino, costi quel che costi.

Si è accordato per un contratto biennale con un’opzione da parte granata per un altro campionato ad un milione a stagione più bonus in caso d’Europa o della conquista della Coppa Italia. Insomma, tutto è stato confezionato, manca solo la firma - che in questi casi non è un dettaglio - e poi Vanoli potrà essere presentato al popolo granata.