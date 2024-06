Toro, piace Welington per la fascia sinistra: la richiesta del San Paolo

TORINO - Ne ha già parlato anche con Paolo Vanoli. Davide Vagnati gli ha illustrato le caratteristiche tecniche, le potenzialità, il perché e il percome farebbe al caso del Torino, anche le indicazioni di partenza sulla trattativa: il prezzo fissato dal San Paolo di primo acchito, le possibilità di abbassarlo. Welington, 23 anni compiuti a febbraio, brasiliano, stellina del club paulista, è un terzino sinistro di spinta e nel ruolo è tra le prime scelte nel ventaglio di obiettivi seguiti dal dt granata. Dopo averlo studiato e fatto studiare nei mesi scorsi, Vagnati ha accelerato le manovre di avvicinamento negli ultimi dieci giorni, una volta che ha appurato, in particolare, di non riuscire a tener testa a Bologna e Benfica nella corsa a Robin Gosens, l’ex interista in fuga dall’Union Berlino, desideroso di tornare in Italia, ma oggetto anche del pressing crescente dei portoghesi. Entrambe le squadre mettono sul piatto la Champions, in più il ds rossoblù Giovanni Sartori ha un canale assolutamente privilegiato: era stato proprio lui a portare Gosens in Italia a Bergamo, nel 2017. Il Torino si era mosso per tempo, il fatto che l’Union sia disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a cifre di molto inferiori ai 10 milioni faceva gola, insieme con le qualità oggettive del tedesco. Ma poi i rilanci del Bologna, in particolare, hanno creato un solco. E ora c’è anche il Benfica a duellare.

Terracciano, occhi del Toro sul terzino double face: idea prestito dal Milan Le caratteristiche di Welington Welington è molto più giovane (Gosens a inizio luglio compirà 30 anni: 7 in più), ha un’ottima tecnica, a sinistra è il classifico stantuffo in grado di arare tutta la fascia sia in un 3-4-3 sia in un 3-5-2 (i moduli di riferimento di Vanoli in granata). Piede mancino, dotato di un buon dribbling, corridore instancabile: è un Bellanova della fascia sinistra, per intenderci. Occupare il ruolo con un giovane di talento è una delle priorità di mercato del Torino, a fronte del rendimento sotto tono nell’ultima stagione di Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda e della partenza a parametro zero di Ricardo Rodriguez, che intanto (pure sull’onda del buon Europeo che sta disputando) ha ricevuto offerte da diverse squadre non solo in Europa: in particolare da Inter Miami (Usa), Besiktas (Turchia), Al Shabab (Arabia Saudita) e Augsburg (Germania).

Le richieste del San Paolo per Welington Il debutto di Welington in prima squadra nel maggio del 2021. In 3 anni ha già messo assieme con il San Paolo 143 partite con 2 gol e11 assist. Presenze anche nelle nazionali giovanili Under 20 e 23. Un infortunio alla caviglia gli aveva interrotto la crescita un anno fa a cavallo tra la primavera e l’estate, con rientro in squadra a luglio e nuovo decollo. Il contratto in scadenza con il club paulista tra poco più di 6 mesi (31 dicembre) rende doppiamente interessante il profilo. E va detto che il ragazzo era già entrato nei radar proprio di Sartori un anno fa, prima dell’infortunio. Ma adesso il ds del Bologna mira a giocatori più esperti e formati, già protagonisti in Italia e in Europa da anni, come appunto il tedesco ex atalantino e interista. Gli echi dei primi approcci del Torino per Welington hanno fatto rumore in Brasile. Vagnati ha chiesto informazioni, il San Paolo ha alzato le barricate soltanto sulla cifra: 7 milioni di euro si è sentito chiedere il dt. Non riuscendo a rinnovare il contratto, il club sudamericano sta comunque tenendo alte le richieste per monetizzare il più possibile e di mezzo ci sono anche le considerevoli provvigioni pretese dall’agente brasiliano del terzino. La circostanza, poi, che oltre al Torino si siano già mossi tra Inghilterra e Spagna anche il Southampton, il Granada, il Betis e il Girona alimenta le speranze dei vertici paulisti di guadagnare non meno di 6 milioni dalla cessione di Welington. Nel summit odierno in sede tra Vanoli e Vagnati si riparlerà anche di lui, approfonditamente, ragionando pure sulle possibili alternative: dal norvegese 22enne David Wolfe dell’Az al 24enne Owen Wijndal dell’Ajax, reduce dal prestito all’Anversa, con sullo sfondo il 22enne scozzese Josh Doig del Sassuolo.

