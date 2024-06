Il Toro sul gioiello del Bologna: ecco i gol di Raimondo, Pellegri sul mercato

TORINO - Il gol è (anche) giovane. Nel Toro ultima versione il bomber principe è stato Zapata , che compirà 34 anni il prossimo primo aprile, è che nella passata stagione in maglia granata ha realizzato 12 reti, 8 delle quali grazie al colpo di testa. Minimo, invece, è stato l’apporto di Pellegri , autore di un solo gol. Troppo poco, per un attaccante che è stato aspettato e fin coccolato da Juric, ma che in complesso nel Torino ha realizzato 6 reti in 55 partite . Un trend che ha indotto Cairo e Vagnati a guardarsi attorno per cederne i diritti sportivi: dopo un tiepido interesse manifestato dal Monza si è fatto sotto l’Empoli con più insistenza, ma ancora senza affondare il colpo. Pellegri, come pure Sanabria, è comunque un giocatore sul mercato. Tanto che il direttore tecnico granata sta attentamente valutando le possibilità di acquisto di un pari ruolo, nonché di un elemento che abbia maturato l’esperienza per giocarsela con Vanoli, ma che abbia l’età per crescere ulteriormente con il nuovo tecnico scelto per il dopo Juric.

Attaccanti sul taccuino

Un attaccante che piace è Pio Esposito, reduce dal prestito allo Spezia, artefice della marcatura contro il Venezia che ha consentito ai liguri di salvarsi (si sarebbe trattato di un doppio salto all’indietro, dopo la retrocessione dalla A nel 2022-23), ma con il cartellino che è di proprietà dell’Inter. Vagnati si è già più volte confrontato con i nerazzurri, ma non è l’unico uomo mercato ad aver manifestato interesse per un centravanti che, nell’ultima Serie B, ha segnato soltanto 3 gol ma che ha potenzialità per diventare un autorevole finalizzatore. Tra chi sta bussando alla porta di Ausilio, c’è ad esempio anche quella Samp che ha una carta favorevolissima da calare sul tavolo della trattativa: l’Inter è infatti intrigata da Leoni, difensore che piace anche al Torino. Lasciare il centrale un anno in prestito in blucerchiato e concedere il prestito di Esposito, questa l’idea dell’Inter che rischia di tagliare fuori i granata sia da Leoni che da Esposito stesso. Centravanti che, intanto, piace pure al Cagliari.

Vagnati resta comunque agganciato all’attaccante dell’Under 21 azzurra, e contestualmente apre il ventaglio delle soluzioni. Nel mazzo delle possibilità entra Antonio Raimondo, classe 2004 (ha compiuto 20 anni il 18 marzo) reduce da 9 gol in 38 partite con la Ternana. Dove ha giocato in prestito dal Bologna. Ottimo il suo avvio in Serie B, costellato da 7 reti nelle prime 18 partite. Poi la flessione, figlia anche di un minutaggio via-via ridotto nonostante una presenza costante anche solo da subentrato. Nelle seguenti 20 partite, cui vanno sommati i due ingressi nel playout perso contro il Bari, i gol sono stati appena 2. I numeri, però, ci sono, come testimoniano le 3 reti in 6 gare con l’Under 21 azzurra: Raimondo è un centravanti strutturato (185 centimetri d’altezza), un mancino naturale che ama attaccare la profondità e rapido nel battere a rete nell’area di rigore avversaria. Dotato di buona tecnica e quindi adatto all’uno-due con i compagni, ha nel colpo di testa la variabile da migliorare. Può insomma essere l’uomo giusto per arrivare là dove Pellegri - del quale andrebbe a prendere il posto nelle iniziali gerarchie di squadra - non è riuscito a salire. Un altro giovane attaccante seguito - come riporta il sito gianlucadimarzio.com - è Gabriele Artistico, svincolato dal Francavilla dopo 12 reti in 37 gare che però non sono bastate a salvare il club pugliese dalla discesa in Serie D. Sul classe 2002 (compirà 22 anni il 14 luglio) c’è anche la Lazio. La curiosità: Gabriele è nipote di Edoardo “Ciccio” Artistico, al Torino tra il 1998 e il 2001.